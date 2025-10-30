Пугают всех до смерти: блогерша посетила десятки заведений с привидениями перед Хэллоуином (видео)

Британские пабы известны на весь мир своим необычным интерьером и веселой атмосферой. В то же время эти места остаются пристанищем для многочисленных свидетельств паранормальной активности.

Недавнее исследование выявило более 1 300 сообщений о появлении призраков в пабах, отелях и ресторанах по всей стране, сообщает The Mirror.

По данным исследования Where The Trade Buys, каждый регион имеет свои легенды, однако рекорд по количеству жутких встреч установил город Брайтон — 39 зафиксированных случаев, от призрачных шагов в подвалах до стаканов, падающих с полок. Лидером среди регионов стал Лондон с 79 случаями, за ним — Сассекс (74) и Ланкашир (50). Исторические города, как Йорк и Эдинбург, также отметились большим количеством мистических историй.

Йорк особенно известен своими призраками. В пабе Cockand Bottle Inn на Скелдергейт видели призрака, которого местные называют "Человек с большим носом". Считается, что это Джордж Вильерс, второй герцог Бекингемский, королевский сторонник и алхимик XVII века, который якобы бродит по пабу с черными волосами и заметным носом.

Однако город Брайтон в этой категории является настоящим чемпионом, пишут журналисты. В пабе Ali Cats рабочие ремонта в 2000-х слышали человеческие стоны и чувствовали внезапные холодные точки. В заведении Aquarium Public House персонал часто слышит свое имя, когда здание пустует.

В локации Bat & Ball видели женщину босиком в ночной рубашке, которая танцевала по бару, а затем исчезала. В пабе Bath Arms посетители замечали среднего возраста мужчину эпохи викторианства рядом с колонной и еще одного призрака в плаще.

Самый известный паб Брайтона — Black Lion — якобы населен Дериком Карвером, первым протестантским мучеником Англии и первым пивоваром города. В 1555 году его сожгли заживо в бочке с дегтем, а сегодня его призрак до сих пор находится в подвале. Один из строителей даже видел теневую фигуру

Похожие истории о паранормальных "гостях" рассказывают в Болтоне, Ньюкасле и Бирмингеме. Там часто замечают "фантомных постоянных клиентов", иногда музыка исчезает посреди ночи, а пивные краны неожиданно высыхают.

Так, в Кенте один владелец паба не решается сам спускаться в подвал, потому что видел пару ботинок, которые шли сами. В графстве Девон гости замечали мужчину в викторианском костюме, который грустно смотрел в камин, прежде чем исчезнуть.

Ранее Фокус сообщал, как столица острова в одно мгновение превратилась в город-призрак. Плимут, некогда оживленная столица карибского острова Монтсеррат, оказался погребен под метрами вулканического пепла после двух разрушительных извержений вулкана Суфриер-Гиллз в 1995 и 1997 годах.

Впоследствии стало известно, что призрак сел в авто к женщине. 27-летняя Хлоя Смит из Великобритании заявила, что дух пожилой женщины появился на заднем сиденье ее машины, пока она ждала возле супермаркета.