"Мурашки по коже": женщина заявила, что призрак сел к ней в авто (видео)

27-летняя Хлоя Смит из Великобритании заявила, что дух пожилой женщины появился на заднем сиденье ее машины, пока она ждала у супермаркета. Пользователи соцсетей также утверждают, что смогли разглядеть лицо старушки в очках

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Об этом британка рассказала в одном из своих видео в Instagram.

27-летняя медиум из Эшборна (Дербишир) Хлоя Смит заявила, что столкнулась с духом пожилой женщины в очках, когда направлялась в супермаркет Tesco. По ее словам, призрак появился на заднем сиденье автомобиля и сопровождал ее на протяжении всей поездки.

Британка, имеющая почти 200 тысяч подписчиков в Instagram, записала видео, в котором рассказывает о своей встрече с духом. Она утверждает, что общалась с ним, пока сидела в машине, ожидая возможности зайти в магазин.

"В машине, прямо здесь, рядом со мной, находится мертвец. Если вы сосредоточитесь, вы увидите это. Просто верьте и не думайте слишком много", — сказала она в ролике.

27-летняя медиум Хлоя Смит на одной из телепередач Фото: Jam Press

Хлоя объяснила, что часто ощущает присутствие духов во время поездок, особенно когда едет одна. Она считает, что это умершие родственники, которые направляют и оберегают ее на дороге.

"Если у вас возникает ощущение, что за вами следят, это может быть знак того, что с вами кто-то рядом. На этот раз это была пожилая женщина. Я буквально чувствовала ее рядом — у меня мурашки по коже", — поделилась она.

Подписчики медиума в социальных сетях активно комментировали видео. Некоторые утверждали, что также увидели лицо женщины на заднем сиденье.

"Я вижу ее", "Мне пришлось увеличить — да, это пожилая женщина в очках", — писали они.

Хлоя не впервые делится подобными историями. Ранее она рассказывала о призраках, стоящих у ее кровати, и случаях, когда духи двигали игрушки ее детей. По словам женщины, она часто чувствует прикосновения, особенно во время вождения, и считает это знаками от духов и ангелов-хранителей.

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