"Мурашки по шкірі": жінка заявила, що привид сів до неї в авто (відео)

27-річна Хлоя Сміт із Великої Британії заявила, що дух літньої жінки з'явився на задньому сидінні її машини, поки вона чекала біля супермаркету. Користувачі соцмереж також стверджують, що змогли розгледіти обличчя старенької в окулярах

Related video

Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

27-річна медіум з Ешборна (Дербішир) Хлоя Сміт заявила, що зіткнулася з духом літньої жінки в окулярах, коли прямувала до супермаркету Tesco. За її словами, привид з'явився на задньому сидінні автомобіля і супроводжував її протягом усієї поїздки.

Британка, яка має майже 200 тисяч передплатників в Instagram, записала відео, в якому розповідає про свою зустріч із духом. Вона стверджує, що спілкувалася з ним, поки сиділа в машині, чекаючи можливості зайти в магазин.

"У машині, просто тут, поруч зі мною, перебуває мрець. Якщо ви зосередитеся, ви побачите це. Просто вірте і не думайте занадто багато", — сказала вона в ролику.

27-річна медіум Хлоя Сміт на одній із телепередач Фото: Jam Press

Хлоя пояснила, що часто відчуває присутність духів під час поїздок, особливо коли їде сама. Вона вважає, що це померлі родичі, які спрямовують і оберігають її на дорозі.

"Якщо у вас виникає відчуття, що за вами стежать, це може бути знак того, що з вами хтось поруч. Цього разу це була літня жінка. Я буквально відчувала її поруч — у мене мурашки по шкірі", — поділилася вона.

Підписники медіума в соціальних мережах активно коментували відео. Деякі стверджували, що також побачили обличчя жінки на задньому сидінні.

"Я бачу її", "Мені довелося збільшити — так, це літня жінка в окулярах", — писали вони.

Хлоя не вперше ділиться подібними історіями. Раніше вона розповідала про привидів, що стоять біля її ліжка, і випадки, коли духи рухали іграшки її дітей. За словами жінки, вона часто відчуває дотики, особливо під час водіння, і вважає це знаками від духів і ангелів-охоронців.

Раніше Фокус повідомляв, що 5 осіб безслідно зникли в аномальній зоні. Легенди про "Трикутник Беннінгтона" у Вермонті (США) виникли після низки дивних спостережень у середині XX століття. Очевидці розповідали про снігових людей, дивні вогні та "живе" каміння.

Також стало відомо, що експосадовець заявила, що в США під землею побудовані секретні міста. Кетрін Остін Фіттс стверджує, що за 19 років у США таємно витратили 21 трильйон доларів на будівництво підземної інфраструктури для можливих глобальних катастроф.