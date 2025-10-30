"Бермудский треугольник Трансильвании": что скрывает самый большой лес "с привидениями" в мире

В румынской Трансильвании есть лес Хойя (Horia-Baciu), который имеет жуткую репутацию: говорят, там исчезают без вести люди и видели НЛО. Туристам предлагают "паранормальные" квесты и вечерние прогулки в этой зоне, а самые смелые могут отправиться на экскурсию с гидом ночью.

"Это место называют Бермудским треугольником Трансильвании. Здесь исчезло так много людей, что некоторые говорят, будто это портал в другое измерение", — рассказал журналисту The Guardian экскурсовод Мариус Лазин, как известно из материала от 30 октября.

Хойя называют самым большим лесом с привидениями в мире. Лазин последние 12 лет бывает там трижды в неделю, и всегда ночью. Он "вооружен" факелом и уверенно движется между буков, указывая дорогу туристам. Переплетенные горки образуют арки, которые кажутся порталами или воротами, если задействовать внимание.

"Многие заходили сюда и никогда не выходили. Но не волнуйся. Наши туры имеют 100% уровень возврата", — обещает гид.

Считается, что этот лес был назван в честь местного пастуха, который исчез вместе с двумя сотнями своих овец. Однако внимание всего мира Хойя привлек лишь в 1986 году, когда военный техник Эмиль Барнеа сфотографировал то, что назвал НЛО.

С тех пор местность привлекает йогов, шаманов, уфологов и паранормальных исследователей из разных стран, которым интересно почувствовать энергию леса "с привидениями".

Неподалеку — современный технологический центр с 400-тысячным населением, который называют Кремниевой долиной Восточной Европы. Поэтому застройщики из города Клуж-Напока уже потирают руки, требуя разрешения на очистку территории от деревьев для возведения многоэтажек. Несмотря на все легенды и внимание Хойя не защищен от сноса, ведь не признан официально как туристический памятник.

Желающим побывать в лесу с жуткой репутацией предлагают разные виды досуга: дневные и ночные прогулки, занятия йогой, паранормальные лекции, охоту за сокровищами, квесты и даже ночной кемпинг.

По одной из известных легенд, во время семейного пикника в Хойя исчезла 5-летняя девочка. Однако через пять лет она нашлась, якобы совсем не повзрослев и в той же одежде без единого пятна. О том, что с ним произошло, ребенок не помнил.

"Некоторые люди утверждают, что слышат бестелесные шепоты среди деревьев", — передали в издании.

Чаще во время посещения этого леса у людей неизвестным образом включаются камеры или телефоны. Туристы испытывают здесь весь спектр эмоций — от экстаза до ужаса. Некоторые из них жаловались, что чувствовали толчки или хватание за руки, а на коже появлялись странные высыпания.

Гид имеет целую галерею фото с НЛО, которое якобы периодически видят в Хойя. На снимках — "блюдце", которое парит над деревьями и светится. По словам Лазина, многие исследователи леса в конце концов оказались в психиатрических отделениях.

Сам лес удивляет своей атмосферой — стволы деревьев изогнуты и скручены, и эти фантастические формы подпитывают воображение. Верхушки некоторых деревьев исчезают в темноте ночи, другие же наоборот спускаются к земле будто расплавленные свечи. Предположений, почему растительность в Хойя выглядит именно так, немало. В частности, это связывают с ураганными ветрами или высокими уровнями радиации в почве (хотя исследования ученых эту версию не подтвердили).

Во время экскурсий Лазин позволяет туристам воспользоваться измерителем электромагнитных полей. Он предупреждает, что впереди — "самая активная часть леса". Там посреди деревьев образован идеальный круг, только короткая трава под ногами придает поляне более природный вид.

Трансильвания вообще будоражит воображение, ведь там граница между фактами и фольклором размыта. С этим историческим регионом ассоциируются знаменитый вампир граф Дракула. Журналист The Guardian не увидел ничего сверхъестественного во время посещения Бойя, хотя и был озадачен необычным ландшафтом. Однако гид уверяет: здесь граница между реальностью и воображением "очень тонкая".

