Призрак Черной Монахини: почему она терроризирует крупнейший банк мира более 200 лет (фото, видео)
В центре финансового квартала британской столицы свидетели говорят о мистическом присутствии одной дамы в черном. В истории Лондона она известна как Черная Монахиня, которую до сих пор видят многочисленные свидетели.
По словам свидетелей, они часто видят вблизи стен Банка Англии женщину в черном в течение последних двухсот лет, сообщает The Mirror.
История началась в начале XIX века. Сара Уайтхед была преданной сестрой Пола Уайтхеда — служащего Банка Англии, которого казнили за подделку документов. Пол скрыл свое преступление и приговор от сестры, но когда он исчез, Сара отправилась на его поиски.
Она каждый день приходила в банк, спрашивая работников: "Вы не видели моего брата?". Служащие годами врали ей, говоря: "Он сегодня не на работе, но мы передадим, что ты его искала".
Но однажды молодой работник, не зная об их заговоре, сказал правду — Пола повесили. Сара не выдержала новости. С тех пор она ежедневно приходила в банк, одетая в черное, и неустанно повторяла свои трагические слова. Именно тогда люди начали называть ее Черной Монахиней.
В конце концов, в 1818 году дирекция Банка выплатила ей крупную сумму при условии, что она больше никогда не вернется. Сара придерживалась соглашения, пока была жива.
После смерти же, говорят, ее дух не раз "нарушал контракт". Призрак Сары неоднократно видели на Треднидл-стрит, во внутреннем дворике Банка и даже в тоннелях станции метро Bank, где она все еще ищет своего брата.
Свидетели до сих пор сообщают о странных событиях. Люди слышат плач и стоны, чувствуют подавленность и тревогу в темных переходах. Один работник даже утверждал, что гнался за женщиной в черном, которая исчезла прямо в воздухе.
