Призрак Черной Монахини: почему она терроризирует крупнейший банк мира более 200 лет (фото, видео)

В центре финансового квартала британской столицы свидетели говорят о мистическом присутствии одной дамы в черном. В истории Лондона она известна как Черная Монахиня, которую до сих пор видят многочисленные свидетели.

По словам свидетелей, они часто видят вблизи стен Банка Англии женщину в черном в течение последних двухсот лет, сообщает The Mirror.

История началась в начале XIX века. Сара Уайтхед была преданной сестрой Пола Уайтхеда — служащего Банка Англии, которого казнили за подделку документов. Пол скрыл свое преступление и приговор от сестры, но когда он исчез, Сара отправилась на его поиски.

Она каждый день приходила в банк, спрашивая работников: "Вы не видели моего брата?". Служащие годами врали ей, говоря: "Он сегодня не на работе, но мы передадим, что ты его искала".

Но однажды молодой работник, не зная об их заговоре, сказал правду — Пола повесили. Сара не выдержала новости. С тех пор она ежедневно приходила в банк, одетая в черное, и неустанно повторяла свои трагические слова. Именно тогда люди начали называть ее Черной Монахиней.

В конце концов, в 1818 году дирекция Банка выплатила ей крупную сумму при условии, что она больше никогда не вернется. Сара придерживалась соглашения, пока была жива.

Изображение призрака Черной Монахини Фото: Из открытых источников

После смерти же, говорят, ее дух не раз "нарушал контракт". Призрак Сары неоднократно видели на Треднидл-стрит, во внутреннем дворике Банка и даже в тоннелях станции метро Bank, где она все еще ищет своего брата.

Свидетели до сих пор сообщают о странных событиях. Люди слышат плач и стоны, чувствуют подавленность и тревогу в темных переходах. Один работник даже утверждал, что гнался за женщиной в черном, которая исчезла прямо в воздухе.

