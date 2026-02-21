Покинуте "село-привид" стоїть порожнім з минулого століття: що там сталося (фото)

Дівчина, яку звуть Керол, разом зі своїм хлопцем Максом побували у селі Імбер, — воно вже десятиліттями стоїть покинутим на рівнині Солсбері (Велика Британія). Там досі можна побачити ряд будинків і церкву, але в населеному пункті давно ніхто не живе.

У своєму відео, опублікованому в TikTok, Керол розповіла: у 1943 році 150 мешканців Імбера попросили виселитися, щоб можна було перетворити це поселення на військовий полігон.

"Чи знаєте ви, що у Великобританії є повністю закрите для відвідувачів село, яке відкривають для відвідувачів лише тричі на рік?" — каже авторка, проводячи коротку екскурсію.

Покинуте "село-привид"

За її словами, 1 листопада 1943 року мешканці отримали інформаційні листи й були змушені покинути свої домівки до 17 грудня. Людям сказали, що після війни вони зможуть повернутися до своїх домівок, але цього так і не сталося.

Секретний об'єкт

З того часу село перебуває під контролем Міністерства оборони Великої Британії, але громадськість може відвідувати його кілька днів на рік.

Відео дня

Потім британка вирушила до знаменитої церкви Сент-Джайлз — єдиної оригінальної будівлі, побудованої в 12 столітті, що збереглася з того часу до наших днів.

Знаменита церква Сент-Джайлз Фото: TikTok

"Вулиці порожні, будинки покинуті, і потрапити всередину можна лише в рідкісні дні відкритих дверей на Великдень, Різдво та в серпні. Ми не очікували, що мандрівка буде настільки цікавою", — додає Керол.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали ділитися своїми думками в коментарях.

Один юзер написав: "Я проходив там військовий вишкіл, це було неймовірно".

Інший зазначив: "Я дуже хочу туди поїхати! Давно про це знав, виглядає дуже цікаво".

"Я жив за 6 хвилин ходьби від цього місця, коли був дитиною; ми пробиралися туди, коли було нудно", — згадує третій учасник обговорення.

Це відео стало вірусним в TikTok (@carmaadventures), зібравши понад 85 тисяч переглядів.

