"Найкрасивіший в світі" маршрут поїздом пролягає в країні, де багато українців (фото)

Bernina Express ще називають поїздом мрії, адже його маршрут завдяки неземній красі за вікнами внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це не просто дорога, а справжня казка, яка назавжди залишиться у серці.

Мандрівник Володимир Зенін у деталях розповів про найкрасивіший у світі маршрут потягом, який вирушає з італійського Тірано до швейцарського Санкт-Моріца. У дорозі пасажири можуть побачити круговий віадук Брусіо, льодовики, бірюзові озера та багато інших красот. Чим цікава ця локація, де наразі проживає чимало українців, — дізнавався Фокус.

"Найкрасивіший в світі" маршрут поїздом

"190 мостів, 55 тунелів, висота понад 2200 метрів… Тут кожен поворот як листівка", — пише автор на своїй сторінці у TikTok.

Найкрасивіший маршрут поїздом

Зокрема, у своєму блозі блогер радить: де найкращі місця в поїзді, як і де купувати квитки та коли краще їхати.

Поїзд вирушає з італійського Тірано до швейцарського Санкт-Моріца Фото: Instagram

"Поїзд підіймається вгори аж на 2253 метри. Передбачене одна зупинка, де можна трохи прогулятися і сфотографуватися. Ціна поїздки від 60 до 65 швейцарських франка в один бік", — ділиться мандрівник.

Пільгові квитки

Діти до 6 років можуть їхати безплатно, з 6 до 16 років — мають 50% знижку.

Поїзд підіймається вгори аж на 2253 метри Фото: Instagram

Також блогер порадив звернути увагу , що у вас має бути на руках два квитки: на сам поїзд, а також на заброньоване місце в панорамному вагоні цього поїзда. Інакше на вас чекає розчарування.

Відгуки пасажирів

"110 євро на двох у дві сторони, якщо їхати звичайним поїздом від Тірано до Сент-Моріц, і вікна відкриваються", — поділилась власним досвідом одна глядачка.

Коментарі глядачів Фото: TikTok

Інша додала: "Кожному, звичайно, своє, але нам не сподобалося. Ми теж повірили в красиві казки і ролики, а в реальності нічого особливого і нудно. Так, прикольно, але реальність набагато нижча за очікування, та й не варта таких грошей".

"Їздила влітку, теж неймовірно красиво. У червні побачила і сніг на горах, і галявини з коровами прямо біля залізниці, і купу водоспадів", — прокоментувала ще одна учасниця обговорення.

Діти до 6 років можуть їхати безплатно, з 6 до 16 років — мають 50% знижку Фото: Instagram

Відео Володимира Зеніна зібрало понад 160 тисяч переглядів, майже 10 тисяч вподобайок, чимало репостів та інших реакцій.

