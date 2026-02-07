"Самый красивый в мире" маршрут на поезде пролегает в стране, где много украинцев (фото)

Bernina Express еще называют поездом мечты, ведь его маршрут благодаря неземной красоте за окнами внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не просто дорога, а настоящая сказка, которая навсегда останется в сердце.

Путешественник Владимир Зенин в деталях рассказал о самом красивом в мире маршруте на поезде, который отправляется из итальянского Тирано в швейцарский Санкт-Мориц. В дороге пассажиры могут увидеть круговой виадук Брусио, ледники, бирюзовые озера и много других красот. Чем интересна эта локация, где сейчас проживает немало украинцев, — узнавал Фокус.

"Самый красивый в мире" маршрут на поезде

"190 мостов, 55 тоннелей, высота более 2200 метров... Здесь каждый поворот как открытка", — пишет автор на своей странице в TikTok.

Самый красивый маршрут на поезде

В частности, в своем блоге блогер советует: где лучшие места в поезде, как и где покупать билеты и когда лучше ехать.

Поезд отправляется из итальянского Тирано в швейцарский Санкт-Мориц Фото: Instagram

"Поезд поднимается вверх аж на 2253 метра. Предусмотрена одна остановка, где можно немного прогуляться и сфотографироваться. Цена поездки от 60 до 65 швейцарских франков в одну сторону", — делится путешественник.

Льготные билеты

Дети до 6 лет могут ехать бесплатно, с 6 до 16 лет — имеют 50% скидку.

Поезд поднимается вверх аж на 2253 метра Фото: Instagram

Также блогер посоветовал обратить внимание , что у вас должно быть на руках два билета: на сам поезд, а также на забронированное место в панорамном вагоне этого поезда. Иначе вас ждет разочарование.

Отзывы пассажиров

"110 евро на двоих в две стороны, если ехать обычным поездом от Тирано до Сент-Мориц, и окна открываются", — поделилась собственным опытом одна зрительница.

Комментарии зрителей Фото: TikTok

Другая добавила: "Каждому, конечно, свое, но нам не понравилось. Мы тоже поверили в красивые сказки и ролики, а в реальности ничего особенного и скучно. Да, прикольно, но реальность намного ниже ожиданий, да и не стоит таких денег".

"Ездила летом, тоже невероятно красиво. В июне увидела и снег на горах, и поляны с коровами прямо возле железной дороги, и кучу водопадов", — прокомментировала еще одна участница обсуждения.

Дети до 6 лет могут ехать бесплатно, с 6 до 16 лет — имеют 50% скидку Фото: Instagram

Видео Владимира Зенина собрало более 160 тысяч просмотров, почти 10 тысяч лайков, немало репостов и других реакций.

