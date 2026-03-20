"Говорящая" свинья стала звездой сети и попала в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

82-килограммовая свинья Мерлин попал в Книгу рекордов Гиннеса как мини-свинья с наибольшим количеством подписчиков среди своих соплеменников.

На его страницу в Instagram подписаны свыше 1,1 млн людей по всему миру. Еще 2,4 млн фолловеров следят за его жизнью в TikTok, а в Facebook у него 292 тысячи подписчиков. И вот теперь он получил сертификат Книги рекордов Гиннеса, говорится на сайте КРГ.

Мерлин прославился не только благодаря своей внешности, но и куда более серьезным способностям. Его хозяйка Мина Алали из США буквально научила питомца "разговаривать" с помощью 25 разноцветных кнопок, размещенных в ряд в гостиной ее калифорнийского дома. Для этого ей понадобилось четыре года.

Свинья реагирует на команды и общается с хозяйкой, нажимая носом на соответствующую кнопку. Последние издают звуки, начиная от простых утверждений, таких как "да" и "нет", и заканчивая комичными выражениями, такими как "Я злюсь!" и просьбами о еде.

Мерлин может сообщать семье о своих желаниях, потребностях и эмоциях, включая просьбы позвать "маму" и "папу" (жениха Мины), или попросить поиграть с другими животными, которые живут в доме: собакой, голубем, бородатой ящерицей и тремя крысами.

После публикации Миной видеороликов о его талантах в социальных сетях Мерлин быстро превратился в микрозвезду среди мини-свиней.

"Сейчас его узнают каждый раз, когда мы выходим на улицу. Мы с женихом шутим, что это как будто мы гуляем с Брэдом Питтом", — шутит Мина о своем питомце.

По словам девушки, она всегда любила дрессировать животных. Ее первый успех в социальных сетях пришел после того, как она научила свою бородатую ящерицу Мочи традиционным собачьим командам, таким как "ко мне", "дай пять" и "жди".

После публикации трюков Мочи в TikTok они быстро набрали более миллиона подписчиков, и Мина стала известна как "девушка, которая дрессировала бородатую ящерицу".

Тем не менее, Мина всегда хотела свинью, и в марте 2022 года ее мечты наконец сбылись, когда она взяла Мерлина.

"Первый год жизни с Мерлином стал для меня огромным опытом обучения. Он был гораздо более разговорчивым (много визжал высоким голосом) и, очевидно, необученным. Потребовалось много терпения и работы, но я действительно любила его, как собственного ребенка, с того дня, как взяла его к себе, и сделала бы для него все что угодно", — признается она.

Свиньи чрезвычайно мотивированы едой, и у них нет таких же сигналов насыщения, как у людей, поэтому Мина обнаружила, что дрессировать Мерлина было проще, чем других животных.

Мина начала обучать умного поросенка командам, когда ему было всего 2,5 месяца, и говорит, что это помогло ему стать таким воспитанным и коммуникабельным, каким он является сейчас, и "звездой шоу" в ее социальных сетях.

"В целом, я считаю, что с терпением, временем и позитивным подкреплением со свиньями возможно все. У них интеллектуальный уровень трех-пятилетнего ребенка", — резюмирует Алали.

Девушка говорит, что, когда Мерлин не получает того, чего хочет, он кричит, устраивает истерики и даже научился хлопать дверью:

"Примерно раз в неделю мы обнаруживаем, что он застрял в прачечной. Он делает это, чтобы выразить свое недовольство, но у него также есть "кнопка", которая говорит: "Я злюсь"".

Несмотря на свои размеры, Мерлин во многом ведет себя почти как собака. Он приучен к поводку и любит гулять по центру города, обниматься с хозяйкой, получает завтрак и ужин каждый день, а во время тренировок перекусывает свежими фруктами и овощами.

Мерлин может сам попроситься на улицу, когда ему нужно в туалет, хотя больше любит дом с кондиционером.

Есть у него и другие достижения. Он, например, даже сдал тест и стал сертифицированной терапевтической свиньей Американской ассоциации мини-свиней.

Напомним, свинья на дроне спровоцировала 10-часовой блэкаут в Китае.

Также сообщалось, что морская свинья станцевала на глубине более 2300 метров.