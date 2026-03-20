Свиня, що "говорить", стала зіркою мережі та потрапила до Книги рекордів Гіннеса (відео)

82-кілограмова свиня Мерлін потрапив до Книги рекордів Гіннеса як міні-свиня з найбільшою кількістю підписників серед своїх одноплемінників.

На його сторінку в Instagram підписані понад 1,1 млн людей по всьому світу. Ще 2,4 млн фоловерів стежать за його життям у TikTok, а у Facebook у нього 292 тисячі підписників. І ось тепер він отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса, йдеться на сайті КРГ.

Мерлін прославився не тільки завдяки своїй зовнішності, а й куди більш серйозним здібностям. Його господиня Міна Алалі зі США буквально навчила вихованця "розмовляти" за допомогою 25 різнокольорових кнопок, розміщених у ряд у вітальні її каліфорнійського будинку. Для цього їй знадобилося чотири роки.

Свиня реагує на команди і спілкується з господинею, натискаючи носом на відповідну кнопку. Останні видають звуки, починаючи від простих тверджень, таких як "так" і "ні", і закінчуючи комічними виразами, такими як "Я злюся!" і проханнями про їжу.

Мерлін може повідомляти сім'ї про свої бажання, потреби та емоції, включно з проханнями покликати "маму" і "тата" (нареченого Міни), або попросити погратися з іншими тваринами, що мешкають у домі: собакою, голубом, бородатою ящіркою і трьома щурами.

Після публікації Міною відеороликів про його таланти в соціальних мережах Мерлін швидко перетворився на мікрозірку серед міні-свиней.

"Зараз його впізнають щоразу, коли ми виходимо на вулицю. Ми з нареченим жартуємо, що це наче ми гуляємо з Бредом Піттом", — жартує Міна про свого вихованця.

За словами дівчини, вона завжди любила дресирувати тварин. Її перший успіх у соціальних мережах прийшов після того, як вона навчила свою бородату ящірку Мочі традиційним собачим командам, таким як "до мене", "дай п'ять" і "чекай".

Після публікації трюків Мочі в TikTok вони швидко набрали понад мільйон підписників, і Міна стала відома як "дівчина, котра дресирувала бородату ящірку".

Проте, Міна завжди хотіла свиню, і в березні 2022 року її мрії нарешті збулися, коли вона взяла Мерліна.

"Перший рік життя з Мерліном став для мене величезним досвідом навчання. Він був набагато більш балакучим (багато верещав високим голосом) і, очевидно, ненавченим. Знадобилося багато терпіння і роботи, але я справді любила його, як власну дитину, відтоді, як взяла його до себе, і зробила б для нього все що завгодно", — зізнається вона.

Свині надзвичайно вмотивовані їжею, і в них немає таких самих сигналів насичення, як у людей, тому Міна виявила, що дресирувати Мерліна було простіше, ніж інших тварин.

Міна почала навчати розумне порося командам, коли йому було лише 2,5 місяці, і каже, що це допомогло йому стати таким вихованим і комунікабельним, яким він є зараз, і "зіркою шоу" в її соціальних мережах.

"Загалом, я вважаю, що з терпінням, часом і позитивним підкріпленням зі свинями можливо все. У них інтелектуальний рівень трьох-п'ятирічної дитини", — резюмує Алалі.

Дівчина каже, що, коли Мерлін не отримує того, чого хоче, він кричить, влаштовує істерики і навіть навчився грюкати дверима:

"Приблизно раз на тиждень ми виявляємо, що він застряг у пральні. Він робить це, щоб висловити своє невдоволення, але в нього також є "кнопка", яка говорить: "Я злюся"".

Незважаючи на свої розміри, Мерлін багато в чому поводиться майже як собака. Він привчений до повідця і любить гуляти центром міста, обійматися з господинею, отримує сніданок і вечерю щодня, а під час тренувань перекушує свіжими фруктами та овочами.

Мерлін може сам попроситися на вулицю, коли йому потрібно до туалету, хоча більше полюбляє дім із кондиціонером.

Є в нього й інші досягнення. Він, наприклад, навіть здав тест і став сертифікованою терапевтичною свинею Американської асоціації міні-свиней.

