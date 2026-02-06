Свиня на дроні спровокувала 10-годинний блекаут у Китаї (відео)

Фермер на південному заході Китаю, який використовував дрон для перевезення свиней на забій, зіткнувся з тим, що тварина застрягла в повітрі, а його село залишилося без електрики на 10 годин.

Тепер поліція погрожує йому покаранням за пошкодження ліній електропередач, а сам фермер звинувачує у всьому темряву і погану видимість, повідомляє South China Morning Post.

За інформацією журналістів, чоловік, який займається фермерством у гірській місцевості, вирішив переправити свиней за допомогою безпілотника на бойню. Він пояснив, що розташування його села в повіті Тунцзян провінції Сичуань робить незручним їх транспортування автомобілями.

Однак його затія з перших же хвилин реалізації провалилася: трос дрона, за який було прикріплено тварину, заплутався у високовольтній лінії на шляху вниз по горі. Свиня зависла в повітрі, а село залишилося без світла.

Відео дня

"Ми відправили 12 робітників для ремонту лінії. Вартість ремонту становить близько 10 000 юанів ($1400)", — повідомила пресі співробітниця місцевої електроенергетичної компанії

Початкове розслідування поліції засвідчило, що фермера підозрюють у порушенні закону за використання дрона в безпольотній зоні. Пристрій також був перевантажений.

"Ми все ще збираємо докази. Якщо підтвердиться, що він порушив закон, йому загрожує адміністративне покарання, і він повинен буде компенсувати шкоду електрообладнанню", — сказав офіцер.

Випадок викликав обговорення в соцмережах, переважно гумористичного характеру.

"Коли вони зняли свиню, вона була готова до вживання, бо вже була приготована від удару електричним струмом?" "Ця свиня прославилася ще до своєї смерті. Це і є визначення літаючої свині", — жартують користувачі.

Видання зазначає, що сільськогосподарські дрони широко застосовуються в сільських районах Китаю, особливо в гірських. Повідомлення про нещасні випадки за участю БпЛА в місцевих ЗМІ не поодинокі.

Наприклад, у 2024 році тільки в провінції Сичуань було зафіксовано понад 40 випадків незаконних операцій із дронами, наслідки яких варіювалися від травм людей до пошкодження майна або ліній електропередач.

У жовтні минулого року фермер у центральній провінції Хубей був збитий дроном, що вийшов з-під контролю, і втратив великий палець.

Згідно з рішенням суду, він отримав від власника дрона компенсацію в розмірі 140 000 юанів ($20 000).

Нагадаємо, у Києві "Шахед" зачепився за лінію електропередач і вибухнув.

Також повідомлялося, що в Китаї створили копію дронів Switchblade, які використовують ЗСУ.