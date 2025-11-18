У Китаї створили копію дронів Switchblade, які використовують ЗСУ: коштують у 6 разів дешевше

Китайська компанія ShenZhen SkyWing UAV Technology Co. представила ударні безпілотники, що нагадують американські Switchblade, які використовуються на війні в Україні.

Виробник планує продавати нові дрони за 13 000 доларів без урахування бойової частини. Про це пише видання Defence Blog, ознайомившись із технічною документацією та рекламними матеріалами компанії.

Безпілотник від ShenZhen SkyWing призначений для виконання розвідувально-ударних завдань. БПЛА оснащений складними крилами, що дає змогу запускати його з компактних циліндричних установок-тубусів, використовуючи газ або порох. Так само запускаються і дрони лінійки Switchblade від компанії AeroVironment. У складеному вигляді він має довжину 910 мм і поперечний переріз 118×118 мм.

Дрони ShenZhen SkyWing з розкладеними крилами нагадують Switchblade 300 Фото: defence blog

Згідно зі специфікаціями компанії, дрон має максимальну злітну масу 6 кг і крейсерську швидкість від 135 до 150 км/год. Корисне навантаження дрона становить 1,5 кг, дальність польоту — понад 30 км, а практична стеля — від 100 до 3000 м, що приблизно відповідає характеристикам Switchblade 300.

Виробник заявляє про тривалість польоту понад 30 хвилин і дальність зв'язку до 20 км. Передбачено системи ручного й автоматичного керування польотом за запрограмованим маршрутом, супутникову навігацію (GPS, ГЛОНАСС, Beidou або Galileo) і багатоплатформенну координацію.

Китайський аналог Switchblade 300 у контейнері Фото: defence blog

Комплекс БПЛА складається з чотирьох основних частин: літального апарата, корисного навантаження, бойового комплекту і наземної станції управління. Додаткові функції включають опціональну систему наведення з фотоелектричним терміналом і два режими посадки: парашутний і по-літаковому.

На думку аналітиків, китайці хочуть повторити філософію конструкцію від AeroVironment, але продавати рішення набагато дешевше. За інформацією сайту HireDronePilot, Switchblade 300 коштує від 60 000 до 80 000 доларів за одиницю, тож різниця велика — приблизно в шість разів. Однак варто підкреслити, що китайці вказали суму без бойової частини, яка коштує недешево.

У жовтні AeroVironment представила нову модель дрона Switchblade 400. Апарат важить близько 18 кг і має бронебійну бойову частину.

Нещодавно також писали, що AeroVironment модернізувала Switchblade 300 для ЗСУ. За словами інженерів, їм вдалося значно поліпшити бойову частину.