В Китае создали копию дронов Switchblade, которые используют ВСУ: стоят в 6 раз дешевле

Китайская компания ShenZhen SkyWing UAV Technology Co. представила ударные беспилотники, напоминающие американские Switchblade, которые используются на войне в Украине.

Производитель планирует продавать новые дроны за 13 000 долларов без учета боевой части. Об этом пишет издание Defence Blog, ознакомившись с технической документацией и рекламными материалами компании.

Беспилотник от ShenZhen SkyWing предназначен для выполнения разведывательно-ударных задач. БПЛА оснащен складными крыльями, что позволяет запускать его из компактных цилиндрических установок-тубусов, используя газ или порох. Точно так же запускаются и дроны линейки Switchblade от компании AeroVironment. В сложенном виде он имеет длину 910 мм и поперечное сечение 118×118 мм.

Дроны ShenZhen SkyWing с разложенными крыльями напоминают Switchblade 300 Фото: defence blog

Согласно спецификациям компании, дрон имеет максимальную взлетную массу 6 кг и крейсерскую скорость от 135 до 150 км/ч. Полезная нагрузка дрона составляет 1,5 кг, дальность полета — более 30 км, а практический потолок — от 100 до 3000 м, что примерно соответствует характеристикам Switchblade 300.

Производитель заявляет о продолжительности полета более 30 минут и дальности связи до 20 км. Предусмотрены системы ручного и автоматического управления полетом по запрограммированному маршруту, спутниковая навигация (GPS, ГЛОНАСС, Beidou или Galileo) и многоплатформенная координация.

Китайский аналог Switchblade 300 в контейнере Фото: defence blog

Комплекс БПЛА состоит из четырех основных частей: летательного аппарата, полезной нагрузки, боевого комплекта и наземной станции управления. Дополнительные функции включают опциональную систему наведения с фотоэлектрическим терминалом и два режима посадки: парашютный и по-самолетному.

По мнению аналитиков, китайцы хотят повторить философию конструкцию от AeroVironment, но продавать решение гораздо дешевле. По информации сайта HireDronePilot, Switchblade 300 стоит от 60 000 до 80 000 долларов за единицу, поэтому разница большая — примерно в шесть раз. Однако стоит подчеркнуть, что в китайцы указали сумму без боевой части, которая стоит недешево.

В октябре AeroVironment представила новую модель дрона Switchblade 400. Аппарат весит около 18 кг и обладает бронебойной боевой частью.

Недавно также писали, что AeroVironment модернизировала Switchblade 300 для ВСУ. По словам инженеров, им удалось значительно улучшить боевую часть.