Новые варианты бронебойных дронов Switchblade показала AV: как они пригодятся ВСУ

Оборонная компания AV 13 октября представила новую модель барражирующего боеприпаса Switchblade 400, а также улучшенные версии Switchblade 300 и Switchblade 600 на конференции AUSA 2025 в Вашингтоне.

Related video

Switchblade 300 и Switchblade 600 украинские войска уже используют на войне с Россией для поражения бронированной техники. Подробности сообщает издание Breaking Defence, ссылаясь на пресс-релиз.

Switchblade 400 представляющей собой дрон-камикадзе средней дальности весом менее 18 кг с бронебойными свойствами. Можно предположить, что по своим возможностям это промежуточное звено между Switchblade 300 и Switchblade 600.

Новый ударный беспилотный аппарат Switchblade 400, представленный AV Фото: janes.com

Новая версия Switchblade 600 Block 2, по данным компании, на 20% увеличила продолжительность работы, а дальность связи — на 100 км. Если базовая модель летит до 40 минут, то время в воздухе увеличилось примерно на 8 минут.

В пресс-релизе также говорится, что Switchblade 300 Block 20 оснастили модульным отсеком для установки боеголовки взрывного действия с кумулятивным зарядом, способным пробивать броню. Согласно официальным характеристикам, Switchblade 300 может летать более 20 минут и преодолевать около 30 километров.

"Эти три новых варианта Switchblade обеспечивают необходимую гибкость и масштабируемость. Каждая конструкция основана на проверенных боевых возможностях, а также добавляет важные новые возможности, которые снижают риски и расширяют набор задач", — прокомментировал президент AV по автономным системам Трейс Стивенсон.

Обновленная линейка дронов Switchblade Фото: AeroVironment

Компания также разработала новую модель уже существующего БПЛА VAPOR Compact Long Endurance (CLE). Теперь он должен работать дольше (до 2 часов) и полностью автономно, выполняя задачи разведки, радиоэлектронной борьбы, снабжения, а также нанося удары в случае необходимости. БПЛА весит около 16 кг, и его можно развернуть без инструментов.

Как заявил Джейсон Райт, старший менеджер по линейке продуктов AV, инженеры учли пожелания военных: большее время полета над целью, увеличенная грузоподъемность и надежность в сложных условиях. Модификация позволит нести меньше компонентов, быстрее готовить комплекс к работе и выполнять больше разных задач с помощью одного дрона в полевых условиях.

Беспилотник Vapor CLE получил новую версию Фото: AeroVironment

"Мы превратили систему в боеспособный инструмент, предоставляющий бойцам больше возможностей в компактном и более гибком корпусе", — сообщил Джейсон Хендрикс, вице-президент AV по малым беспилотным системам.

Ранее писали, как бойцы ВСУ применяют дроны Switchblade на поле боя. С их помощью 14-го отдельный полк беспилотных авиационных комплексов уничтожил российские систем ПВО "Бук" и "Тор" в глубоком тылу противника в Донецкой области.

Осенью 2025 года армия США впервые провела боевые стрельбы с использованием Switchblade 600 в рамках инициативы "Трансформация в контакте". Военные считают эти дроны потенциально хорошим средством борьбы против танков.

А недавно произошло еще одно историческое событие. В США беспилотник MQ-9A Reaper запустил Switchblade 600 прямо в воздухе. Барражирующие боеприпасы вели к целям с помощью спутниковой связи.