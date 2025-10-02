Летает как дрон и поражает как ракета: США испытывают новейший БПЛА-камикадзе (фото)

Армия США провела первые боевые стрельбы с использованием беспилотных летательных аппаратов Switchblade 600 в рамках инициативы "Трансформация в контакте".

Инициатива "Трансформация в контакте" имеет целью пересмотреть методы боевых действий бронетанковых формирований путем интеграции новых технологий, в частности дронов. Одним из таких решений стал дрон Switchblade 600, говорится в пресс-релизе на официальном сайте правительства США.

Беспилотник запускается из трубы, после чего может перемещаться по точкам, зависать над целевой зоной и наносить удары с точностью. Операторы также имеют возможность отклонить удар во время полета, если условия изменятся.

Switchblade 600 Фото: US Army

Перед боевыми стрельбами военные прошли пятидневный ознакомительный курс у производителя, во время которого они научились настраивать, вооружать и программировать дроны для полетов и ударных миссий.

Switchblade 600 Фото: US Army

"Switchblade позволяет нам целиться в транспортные средства или небольшие группы личного состава с гораздо большего расстояния, чем раньше. Это увеличивает нашу летальность, минимизирует побочный ущерб и помогает защитить солдат на передовой", — сказал капитан Джеффри Веллер.

Switchblade 600 работает на батарейках, имеет примерно 1,5 м длины, весит 34 кг, способен находиться в воздухе 40-45 мин и нести взрывчатку весом 2,2 килограмма на расстояние до 43 км. Этот аппарат напоминает дрон, но несет многоцелевую боеголовку Javelin.

"Это дистанционно управляемая ракета, которая летит как дрон, пока не достигнет цели. Оператор использует бортовые камеры для идентификации, выбора и поражения цели", — пояснил руководитель летных операций в компании-производителе системы

Напомним, недавно в США запустили дроны-камикадзе Switchblade 600 с большого военного беспилотника MQ-9A Reaper от GA-ASI.

Фокус также сообщал, что сербский оборонный институт Vlatacom представил дрон vILA 1 с некоторыми возможностями крылатой ракеты.