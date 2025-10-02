Літає як дрон та уражає як ракета: США випробовують новітній БПЛА-камікадзе (фото)

Армія США провела перші бойові стрільби з використанням безпілотних літальних апаратів Switchblade 600 в рамках ініціативи «Трансформація в контакті».

Ініціатива "Трансформація в контакті" має на меті переглянути методи бойових дій бронетанкових формувань шляхом інтеграції нових технологій, зокрема дронів. Одним з таких рішень став дрон Switchblade 600, йдеться в пресрелізі на офіційному сайті уряду США.

Безпілотник запускається з труби, після чого може переміщатися по точках, зависати над цільовою зоною та завдавати ударів з точністю. Оператори також мають можливість відхилити удар під час польоту, якщо умови зміняться.

Switchblade 600 Фото: US Army

Перед бойовими стрільбами військові пройшли п'ятиденний ознайомчий курс у виробника, під час якого вони навчилися налаштовувати, озброювати та програмувати дрони для польотів та ударних місій.

Switchblade 600 Фото: US Army

"Switchblade дозволяє нам цілитися в транспортні засоби або невеликі групи особового складу з набагато більшої відстані, ніж раніше. Це збільшує нашу летальність, мінімізує побічні збитки та допомагає захистити солдатів на передовій", — сказав капітан Джеффрі Веллер.

Switchblade 600 працює на батарейках, має приблизно 1,5 м довжини, важить 34 кг, здатен перебувати у повітрі 40-45 хв та нести вибухівку вагою 2,2 кілограма на відстань до 43 км. Цей апарат нагадує дрон, але несе багатоцільову боєголовку Javelin.

"Це дистанційно керована ракета, яка летить як дрон, доки не досягне цілі. Оператор використовує бортові камери для ідентифікації, вибору та ураження цілі", – пояснив керівник льотних операцій у компанії-виробнику системи

Нагадаємо, нещодавно у США запустили дрони-камікадзе Switchblade 600 з великого військового безпілотника MQ-9A Reaper від GA-ASI.

Фокус також повідомляв, що сербський оборонний інститут Vlatacom представив дрон vILA 1 з деякими можливостями крилатої ракети.