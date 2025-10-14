Нові варіанти бронебійних дронів Switchblade показала AV: як вони стануть у пригоді ЗСУ

Оборонна компанія AV 13 жовтня представила нову модель баражувального боєприпасу Switchblade 400, а також поліпшені версії Switchblade 300 і Switchblade 600 на конференції AUSA 2025 у Вашингтоні.

Switchblade 300 і Switchblade 600 українські війська вже використовують на війні з Росією для ураження броньованої техніки. Подробиці повідомляє видання Breaking Defence, посилаючись на прес-реліз.

Switchblade 400 являє собою дрон-камікадзе середньої дальності вагою менше ніж 18 кг з бронебійними властивостями. Можна припустити, що за своїми можливостями це проміжна ланка між Switchblade 300 і Switchblade 600.

Новий ударний безпілотний апарат Switchblade 400, представлений AV

Нова версія Switchblade 600 Block 2, за даними компанії, на 20% збільшила тривалість роботи, а дальність зв'язку — на 100 км. Якщо базова модель летить до 40 хвилин, то час у повітрі збільшився приблизно на 8 хвилин.

У пресрелізі також ідеться, що Switchblade 300 Block 20 оснастили модульним відсіком для встановлення боєголовки вибухової дії з кумулятивним зарядом, здатним пробивати броню. Згідно з офіційними характеристиками, Switchblade 300 може літати понад 20 хвилин і долати близько 30 кілометрів.

"Ці три нові варіанти Switchblade забезпечують необхідну гнучкість і масштабованість. Кожна конструкція заснована на перевірених бойових можливостях, а також додає важливі нові можливості, які знижують ризики і розширюють набір завдань", — прокоментував президент AV з автономних систем Трейс Стівенсон.

Оновлена лінійка дронів Switchblade

Компанія також розробила нову модель вже наявного БПЛА VAPOR Compact Long Endurance (CLE). Тепер він має працювати довше (до 2 годин) і повністю автономно, виконуючи завдання розвідки, радіоелектронної боротьби, постачання, а також завдаючи ударів у разі потреби. БПЛА важить близько 16 кг, і його можна розгорнути без інструментів.

Як заявив Джейсон Райт, старший менеджер з лінійки продуктів AV, інженери врахували побажання військових: більший час польоту над ціллю, збільшена вантажопідйомність і надійність у складних умовах. Модифікація дасть змогу нести менше компонентів, швидше готувати комплекс до роботи і виконувати більше різних завдань за допомогою одного дрона в польових умовах.

Безпілотник Vapor CLE отримав нову версію

"Ми перетворили систему на боєздатний інструмент, що надає бійцям більше можливостей у компактному та гнучкішому корпусі", — повідомив Джейсон Хендрікс, віцепрезидент AV з малих безпілотних систем.

Раніше писали, як бійці ЗСУ застосовують дрони Switchblade на полі бою. З їхньою допомогою 14-го окремий полк безпілотних авіаційних комплексів знищив російські систем ППО "Бук" і "Тор" у глибокому тилу противника в Донецькій області.

Восени 2025 року армія США вперше провела бойові стрільби з використанням Switchblade 600 у рамках ініціативи "Трансформація в контакті". Військові вважають ці дрони потенційно хорошим засобом боротьби проти танків.

А нещодавно сталася ще одна історична подія. У США безпілотник MQ-9A Reaper запустив Switchblade 600 просто в повітрі. Баражуючі боєприпаси вели до цілей за допомогою супутникового зв'язку.