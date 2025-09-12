Впервые в истории: США запустили дроны-камикадзе Switchblade 600 с беспилотника (фото)

В США осуществили запуск дронов-камикадзе Switchblade 600 от AeroVironment с большого военного беспилотника MQ-9A Reaper от GA-ASI.

Related video

Запуск Switchblade 600 с беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper продемонстрировал бесперебойную интеграцию дронов, а также показал расширенные возможности спутниковой связи (SATCOM), заявила компания AeroVironment.

Сообщается, что во время летных испытаний было осуществлено два успешных пуска, точное нацеливание и передачу данных в режиме реального времени. Особый акцент был сделан на спутниковой связи для запуска, управления и взаимодействия, а также на надежной загоризонтной связи и точном наведении для Switchblade 600.

БПЛА MQ-9A Reaper Фото: U.S. Navy Photo

"Возможность запускать и управлять Switchblade 600 с платформы БПЛА MQ-9A через спутниковую коммуникацию подчеркивает адаптивность и эксплуатационную зрелость системы, что подтверждает наше обязательство по предоставлению передовых возможностей для непосредственной поддержки военнослужащих", — сказал Вахид Наваби, председатель правления, президент и главный исполнительный директор AeroVironment.

Дрон Switchblade 600 Фото: Cкриншот

В совместном пресс-релизе компаний сказано, что испытания проходили с 22 по 24 июля на испытательном полигоне армии США в Юме. Это был первый случай запуска Switchblade 600 с беспилотного летательного аппарата. MQ-9A выпустил два БПЛА: один с инертной боевой частью, а другой — с фугасным зарядом.

"Эта совместная работа продемонстрировала, как сочетание различных беспилотных технологий может реально обеспечить ценность и эффективность для военного. Используя MQ-9A для ношения Switchblade, MQ-9A способен находиться дальше от вражеских систем оружия и увеличивать дальность полета SB600, что обеспечит лучший доступ и возможности в спорном воздушном пространстве", — отметил президент GA-ASI Дэвид Р. Александер.

Напомним, британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin совместно разрабатывают БПЛА, который будет сочетать в себе возможности дрона и ракеты.

Фокус также сообщал, что американская компания WISPR Systems объявила о запуске новейших моделей своих флагманских дронов SkyScout — SkyScout 2 и SkyScout 2+.