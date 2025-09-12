Вперше в історії: США запустили дрони-камікадзе Switchblade 600 з безпілотника (фото)

У США здійснили запуск дронів-камікадзе Switchblade 600 від AeroVironment з великого військового безпілотника MQ-9A Reaper від GA-ASI.

Запуск Switchblade 600 з безпілотного літального апарату MQ-9A Reaper продемонстрував безперебійну інтеграцію дронів, а також показав розширені можливості супутникового зв'язку (SATCOM), заявила компанія AeroVironment.

Повідомляється, що під час льотних випробувань було здійснено два успішні пуски, точне націлювання та передачу даних у режимі реального часу. Особливий акцент було зроблено на супутниковому зв'язку для запуску, управління та взаємодії, а також на надійному загоризонтному зв'язку та точному наведенні для Switchblade 600.

БПЛА MQ-9A Reaper Фото: U.S. Navy Photo

"Можливість запускати та керувати Switchblade 600 з платформи БПЛА MQ-9A через супутникову комунікацію підкреслює адаптивність та експлуатаційну зрілість системи, що підтверджує наше зобов’язання щодо надання передових можливостей для безпосередньої підтримки військовослужбовців", — сказав Вахід Навабі, голова правління, президент і головний виконавчий директор AeroVironment.

Дрон Switchblade 600 Фото: Cкриншот

У спільному пресрелізі компаній сказано, що випробування проходили з 22 по 24 липня на випробувальному полігоні армії США в Юмі. Це був перший випадок запуску Switchblade 600 з безпілотного літального апарату. MQ-9A випустив два БПЛА: один з інертною бойовою частиною, а інший – з фугасним зарядом.

"Ця спільна робота продемонструвала, як поєднання різних безпілотних технологій може реально забезпечити цінність та ефективність для військового. Використовуючи MQ-9A для носіння Switchblade, MQ-9A здатний знаходитися далі від ворожих систем зброї та збільшувати дальність польоту SB600, що забезпечить кращий доступ та можливості у спірному повітряному просторі", – наголосив президент GA-ASI Девід Р. Александер.

