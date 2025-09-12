"Шаг вперед в технологии": в сети показали БПЛА нового поколения SkyScout (видео)

Американская компания WISPR Systems объявила о запуске новейших моделей своей флагманской платформы дронов SkyScout — SkyScout 2 и SkyScout 2+.

Дроны SkyScout разработаны для геодезического исследования и картографирования. Версии SkyScout 2 и SkyScout 2+ обещают лучшую производительность, устойчивость и управление, сообщает Autonomy Global.

Дрон SkyScout 2+

"SkyScout 2 представляет собой шаг вперед в технологии высокоточных дронов", — заявил Джон Макартур, вице-президент по продажам и маркетингу WISPR Systems.

Ключевые улучшения дронов SkyScout 2 и SkyScout 2+:

система быстрого крепления S Port для интеграции полезной нагрузки и увеличения грузоподъемности до 1,65 кг без сокращения времени полета;

динамический климат-контроль TempGuard, регулирующий воздушный поток, поддерживая пиковую температуру компонентов в экстремальных условиях;

система интеллектуального распределения питания SmartCore, обеспечивающая резервное управление и защиту аккумулятора;

точное отслеживание рельефа местности с функцией TerrainSense, что обеспечивает улучшенную точность определения высоты и надежное управление на низких высотах, где GPS может не работать;

система обнаружения препятствий PathGuard на большом расстоянии, охватывающая до 50 метров и повышающая безопасность полета;

расширенную систему защиты от глушения SignalShield, что уменьшает риски помех вблизи линий электропередач, башен сотовой связи и т.д.

Также сообщается, что SkyScout 2+ получил интеллектуальный контроллер WISPR SkyBoss с 7-дюймовым ярким дисплеем, который обеспечивает качественное изображение на солнце. Безопасная передача данных с шифрованием AES-256 также обеспечивает надежность полета, а несколько колесиков, аккумуляторы с возможностью горячей замены и до 6 часов автономной работы позволяют пилотам контролировать ситуацию в течение всего дня.

Дрон SkyScout

"С помощью SkyScout 2+ мы хотели переосмыслить не только сам БПЛА, но и опыт оператора. Наш новый контроллер, WISPR SkyBoss, позволяет профессионалам работать быстрее, дольше и с уверенностью, которую могут обеспечить только инновации WISPR", — отметил Макартур.

Что известно о платформе SkyScout

На сайте WISPR Systems сказано, что картографический дрон SkyScout разработан для профессионального применения. По словам разработчиков, его интегрированная GNSS с поддержкой RTK/PPK гарантирует, что геоданные не только точны, но и соответствуют отраслевым стандартам для таких продуктов, как ортофотопланы, цифровые модели поверхности (DSM) и контурные карты.

Важно

Каждый картографический полет контролируется с помощью интуитивно понятного программного обеспечения для планирования миссий, что позволяет операторам настраивать высоту полета, перекрытие изображений и расстояние отбора проб на земле (GSD). В сочетании со стабилизированной системой подвеса и высокопроизводительной полезной нагрузкой SkyScout позволяет фиксировать данные, требующие минимальной коррекции в процессе обработки.

"В WISPR мы не просто создаем дроны — мы создаем инструменты, которые позволяют геодезистам и инженерам работать быстрее, умнее и точнее в полевых условиях. Все сводится к тому, чтобы помочь нашим клиентам делать больше с меньшими затратами", — утверждает Макартур.

