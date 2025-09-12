"Крок вперед у технології": в мережі показали БПЛА нового покоління SkyScout (відео)

Американська компанія WISPR Systems оголосила про запуск новітніх моделей своєї флагманської платформи дронів SkyScout — SkyScout 2 та SkyScout 2+.

Дрони SkyScout розроблені для геодезичного дослідження та картографування. Версії SkyScout 2 та SkyScout 2+ обіцяють кращу продуктивність, стійкість та управління, повідомляє Autonomy Global.

Дрон SkyScout 2+

"SkyScout 2 являє собою крок вперед у технології високоточних дронів", — заявив Джон Макартур, віце-президент з продажу та маркетингу WISPR Systems.

Ключові покращення дронів SkyScout 2 та SkyScout 2+:

система швидкого кріплення S Port для інтеграції корисного навантаження та збільшення вантажопідйомності до 1,65 кг без скорочення часу польоту;

динамічний клімат-контроль TempGuard, що регулює повітряний потік, підтримуючи пікову температуру компонентів в екстремальних умовах;

система інтелектуального розподілу живлення SmartCore, що забезпечує резервне керування та захист акумулятора;

точне відстеження рельєфу місцевості з функцією TerrainSense, що забезпечує покращену точність визначення висоти та надійне керування на низьких висотах, де GPS може не працювати;

система виявлення перешкод PathGuard на великій відстані, що охоплює до 50 метрів та підвищує безпеку польоту;

розширену систему захисту від глушіння SignalShield, що зменшує ризики перешкод поблизу ліній електропередач, веж стільникового зв'язку тощо.

Також повідомляється, що SkyScout 2+ отримав інтелектуальний контролер WISPR SkyBoss з 7-дюймовим яскравим дисплеєм, який забезпечує якісне зображення на сонці. Безпечна передача даних із шифруванням AES-256 також забезпечує надійність польоту, а кілька коліщаток, акумулятори з можливістю гарячої заміни та до 6 годин автономної роботи дозволяють пілотам контролювати ситуацію протягом усього дня.

Дрон SkyScout

"За допомогою SkyScout 2+ ми хотіли переосмислити не лише сам БПЛА, а й досвід оператора. Наш новий контролер, WISPR SkyBoss, дозволяє професіоналам працювати швидше, довше та з упевненістю, яку можуть забезпечити лише інновації WISPR", – наголосив Макартур.

Що відомо про платформу SkyScout

На сайті WISPR Systems сказано, що картографічний дрон SkyScout розроблений для професійного застосування. За словами розробників, його інтегрована GNSS з підтримкою RTK/PPK гарантує, що геодані не тільки точні, але й відповідають галузевим стандартам для таких продуктів, як ортофотоплани, цифрові моделі поверхні (DSM) та контурні карти.

Кожен картографічний політ контролюється за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для планування місій, що дозволяє операторам налаштовувати висоту польоту, перекриття зображень та відстань відбору проб на землі (GSD). У поєднанні зі стабілізованою системою підвісу та високопродуктивним корисним навантаженням SkyScout дозволяє фіксувати дані, які потребують мінімальної корекції в процесі обробки.

"У WISPR ми не просто створюємо дрони — ми створюємо інструменти, які дозволяють геодезистам та інженерам працювати швидше, розумніше та точніше в польових умовах. Все зводиться до того, щоб допомогти нашим клієнтам робити більше з меншими витратами". — стверджує Макартур.

