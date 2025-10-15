У США переробили дрон Switchblade 300 для ЗСУ: у чому був головний недолік боєприпасу

Компанія AeroVironment представила модернізацію свого баражувального боєприпасу Switchblade 300 версії Block 20. Розробники виправили ключовий недолік молодшої моделі — відносно слабку боєголовку.

В офіційному пресрелізі виробник підкреслює, що Switchblade 300 оснастили модульним відсіком бойової частини з ударним ядром, що істотно підвищує уражаючу здатність молодшої версії проти броньованих цілей.

Крім нової бойової частини, платформа отримала низку поліпшень: розширений набір датчиків, панорамну камеру, сенсорний інтерфейс із кількома кутами наведення, користувацький вибір точки підриву і збільшену дальність за рахунок додаткової антени. Однак точні тактико-технічні характеристики (дальність, маса боєголовки, час висіння тощо) у пресреліз не розкриваються.

Боєприпаси сімейства Switchblade

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що для України оновлений Switchblade 300 особливо актуальний: з 2022 року цей тип уже застосовується в Силах оборони, але його вихідна бойова частина за ефективністю порівнювалася лише з пострілом 40-мм гранатомета, що обмежувало застосування проти броньованої техніки. Тому версію 300 частіше використовували для знищення цінних неброньованих цілей — РЕБ-станцій, малих пунктів управління, датчиків і окремих систем ППО — тоді як удар по бронетехніці вважали неефективним і неекономічним.

З введенням модульного "ударного ядра" Switchblade 300 отримує більшу тактичну гнучкість, водночас боєприпас залишається ефективним засобом точкового удару проти різноманітних цілей, включно з посиленими позиціями та легкою бронетехнікою, хоча і зберігає високу вартість порівняно з FPV-дронами.

Характеристики дрона Switchblade 300

Вага: 2,5 кг

Дальність польоту: 10 км

Швидкість польоту: до 160 км/год

Тривалість польоту: 15 хв

Бойова частина: до 2 кг

Пуск: з переносного тубуса або мультипак пускової установки

Управління: одним оператором через захищений цифровий зв'язок

Нагадаємо, на конференції AUSA 2025 у Вашингтоні оборонна компанія AV 13 жовтня презентувала нову модель боєприпасу Switchblade 400, що баражує, а також поліпшені версії Switchblade 300 і Switchblade 600.

США відправили дрони-камікадзе Switchblade 300 в Україну ще у квітні 2022 року. Вони увійшли в пакет військової допомоги на загальну суму 800 млн доларів.