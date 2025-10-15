В США переделали дрон Switchblade 300 для ВСУ: в чем был главный недостаток боеприпаса

Компания AeroVironment представила модернизацию своего барражирующего боеприпаса Switchblade 300 версии Block 20. Разработчики исправили ключевой недостаток младшей модели — относительно слабую боеголовку.

Related video

В официальном пресс-релизе производитель подчеркивает, что Switchblade 300 оснастили модульным отсеком боевой части с ударным ядром, что существенно повышает поражающую способность младшей версии против бронированных целей.

Кроме новой боевой части, платформа получила ряд улучшений: расширенный набор датчиков, панорамную камеру, сенсорный интерфейс с несколькими углами наведения, пользовательский выбор точки подрыва и увеличенную дальность за счет дополнительной антенны. Однако точные тактико-технические характеристики (дальность, масса боеголовки, время висения и т.п.) в пресс-релизе не раскрываются.

Боеприпасы семейства Switchblade

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что для Украины обновленный Switchblade 300 особенно актуален: с 2022 года этот тип уже применяется в Силах обороны, но его исходная боевая часть по эффективности сравнивалась лишь с выстрелом 40-мм гранатомета, что ограничивало применение против бронированной техники. Поэтому версия 300 чаще использовалась для уничтожения ценных небронированных целей — РЭБ-станций, малых пунктов управления, датчиков и отдельных систем ПВО — тогда как удар по бронетехнике считался неэффективным и неэкономичным.

С вводом модульного "ударного ядра" Switchblade 300 получает бoльшую тактическую гибкость, при этом боеприпас остается эффективным средством точечного удара против разнообразных целей, включая усиленные позиции и легкую бронетехнику, хотя и сохраняет высокую стоимость в сравнении с FPV-дронами.

Характеристики дрона Switchblade 300

Вес: 2,5 кг

Дальность полета: 10 км

Скорость полета: до 160 км/ч

Продолжительность полета: 15 мин

Боевая часть: до 2 кг

Пуск: из переносного тубуса или мульти-пак пусковой установки

Управление: одним оператором через защищенную цифровую связь

Напомним, на конференции AUSA 2025 в Вашингтоне оборонная компания AV 13 октября представила новую модель барражирующего боеприпаса Switchblade 400, а также улучшенные версии Switchblade 300 и Switchblade 600.

США отправили дроны-камикадзе Switchblade 300 в Украину еще в апреле 2022 года. Они вошли в пакет военной помощи на общую сумму 800 млн долларов.