Свинья на дроне спровоцировала 10-часовой блэкаут в Китае (видео)

Фермер на юго-западе Китая, использовавший дрон для перевозки свиней на убой, столкнулся с тем, что животное застряло в воздухе, а его деревня осталась без электричества на 10 часов.

Теперь полиция грозится ему наказанием за повреждение линий электропередач, а сам фермер винит во всем темноту и плохую видимость, сообщает South China Morning Post.

По информации журналистов, мужчина, который занимается фермерством в горной местности, решил переправить свиней с помощью беспилотника на скотобойню. Он объяснил, что расположение его деревни в уезде Тунцзян провинции Сычуань делает неудобным их транспортировку на автомобилях.

Однако его затея с первых же минут реализации провалилась: трос дрона, за который было прикреплено животное, запутался в высоковольтной линии на пути вниз по горе. Свинья зависла в воздухе, а деревня осталась без света.

"Мы отправили 12 рабочих для ремонта линии. Стоимость ремонта составляет около 10 000 юаней ($1400)", — сообщила прессе сотрудница местной электроэнергетической компании

Первоначальное расследование полиции показало, что фермер подозревается в нарушении закона за использование дрона в бесполетной зоне. Устройство также было перегружено.

"Мы все еще собираем доказательства. Если подтвердится, что он нарушил закон, ему грозит административное наказание, и он должен будет компенсировать ущерб электрооборудованию", — сказал офицер.

Случай вызвал обсуждение в соцсетях, преимущественно юмористического характера.

"Когда они сняли свинью, она была готова к употреблению, потому что уже была приготовлена ​​от удара электрическим током?" "Эта свинья прославилась еще до своей смерти. Это и есть определение летающей свиньи", – шутят пользователи.

Издание отмечает, что сельскохозяйственные дроны широко применяются в сельских районах Китая, особенно в горных. Сообщения о несчастных случаях с участием БпЛА в местных СМИ не единичны.

Например, в 2024 году только в провинции Сычуань было зафиксировано более 40 случаев незаконных операций с дронами, последствия которых варьировались от травм людей до повреждения имущества или линий электропередач.

В октябре прошлого года фермер в центральной провинции Хубэй был сбит вышедшим из-под контроля дроном и потерял большой палец.

Согласно решению суда, он получил от владельца дрона компенсацию в размере 140 000 юаней ($20 000).

