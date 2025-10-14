Морська свиня станцювала на глибині понад 2300 м: рухи тварини записали на відео

Дослідники щойно поділилися унікальними кадрами того, як кумедна морська свинка станцювала в морських глибинах. Кадри були зняті на глибині понад 2300 метрів.

Океан покриває більшу частину поверхні планети, а його глибини є домівкою для неймовірної кількості видів: від кумедних дискочерв'яків до восьминогів та інших неймовірних істот зі щупальцями. Нещодавно біля берегів Уругваю вчені також зняли глибоководного чанчіто, або морську свиню, що пропливала повз підводну камеру, пише IFLScience.

Відео було знято в рамках уругвайської програми SUB200, коли дистанційно керований апарат SuBastian на борту дослідницького судна "Falkor" Інституту океану імені Шмідта зняв морську свинку на глибині 2340 метрів у нижній частині підводного каньйону Хосе Ігнасіо. Дослідники припускають, що тварина належить до роду Scotoplanes сімейства Elpidiidae. Але насправді представники цього виду зовсім не є морськими свинями, а являють собою морських огірків — безхребетних, які зазвичай мають п'ятикратну радіальну симетрію.

Зазвичай морські свині досягають у довжину 4-15 сантиметрів і найчастіше їх можна зустріти за збором детриту на морському дні. Тварини використовують свої щупальця як зонд, поміщений в мул, щоб знайти ласощі — наприклад, мертвих тварин і водорості. Морські огірки також збираються у великих кількостях на місці падіння китів — найбільші тварини океану забезпечують їх їжею на довгий час.

Деякі інші дослідження також показали, що деякі морські свині проводять час з молоддю крабів-літодид (Neolithodes diomedeae), які можуть використовувати морських свиней як захист від хижаків. Їх навіть бачили верхи на морських огірках.

Вчені досліджували цей район, щоб дізнатися більше про взаємодію глибоководних течій, а також те, як це може впливати на місцеве біорізноманіття.

До слова, за минулі роки під час підводних місій вчені відкрили й інші види, включно з блідо-рожевою морською свинкою Барбі та морською свинкою з найхолодніших зон просочування Чилі. Зовсім недавно ROV також використовували для дослідження дивних гало-кілець, що утворилися навколо бочок, скинутих біля узбережжя Лос-Анджелеса.

