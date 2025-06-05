Перші, кого вдалося повернути: безплавникових морських свиней уперше випустили в дику природу

Єдиних у світі прісноводних морських свиней уперше в історії повернули в дику природу — це дає надію на відновлення глибоко проблемного виду, чисельність якого катастрофічно скорочується останні півстоліття.

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Про це йдеться в журналі Biology Letters, пише IFLScience.

Безплавникові морські свині Янцзи (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis) — єдина у світі прісноводна морська свиня, відома своєю милою "посмішкою" і чудовою головою у формі дині.

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Катастрофічне скорочення популяції

Ці морські свині, що мешкають у системі річки Янцзи в Китаї, пережили катастрофічне скорочення чисельності з 1970-х років. Однією з основних причин скорочення популяції вважається заплутування в рибальських снастях, але основною причиною вважається деградація природного середовища проживання, яка впливає на багатьох диких мешканців річкової системи.

Точні оцінки стану популяції різняться, проте дослідження 2022 року показало, що в основній течії річки Янцзи мешкає близько 595 безплавникових морських свиней, в озері Поянху — 492, а в озері Дунтинху — 162. Тому не дивно, що їх занесено до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Дві випущені безплавникові морські свині Янцзи були сфотографовані з місцевим жителем на третій день після випуску Фото: Biology Letters

Порятунок єдиної у світі прісноводної свині

З огляду на їхнє скрутне становище, китайський уряд і вчені прагнули знайти способи збільшити дику популяцію.

У новому дослідженні команда з Інституту гідробіології Китайської академії наук почала з упіймання двох самців безплавникових морських свиней з Тянь-е-Чжоу, що перебуває поза межами їхнього природного середовища існування.

Здоров'я тварин ретельно перевірили та імплантували їм ідентифікаційні чіпи, а потім перемістили на охоронювану ділянку протоки річки Лаовань, де вони провели два роки, акліматизуючись до нового середовища проживання. Протягом усього цього часу дослідники пильно стежили за тим, як вони пересувалися і полювали на рибу.

Переконавшись, що тварини можуть розвиватися самостійно, вчені приготувалися повернути їх у дику природу. 25 квітня 2023 року двох морських свиней випустили у верхів'я річки Лаовань. Дивно, але всього за три дні вони вже приєдналися до місцевої морської свині та вирушили в саме серце основної популяції регіону.

За словами співавторів дослідження доктора Цзяньсун Цю і доктора Чжиган Мей, китоподібні володіють складними когнітивними здібностями й складною соціальною поведінкою — характеристики, однаковою мірою спостережувані у морських свиней без плавців Янцзи, які стали ключовим напрямком нашого моніторингу після випуску.

Дуже особливі морські свині

Відомо, що дикі морські свині, як правило, утворюють невеликі групи від 2 до 5 особин, а отже прийняття випущених особин місцевими групами може мати вирішальне значення для їхнього виживання. Результати дослідження також вказують на те, що проєкт є значним досягненням у збереженні виду, що перебуває під загрозою зникнення, а також дає нову надію на відновлення виду.

Це також може бути перспективним показником для майбутнього ширшої системи річки Янцзи, стресової екосистеми, що утримує чудовий масив біорізноманіття і виступає як важлива лінія життя для багатьох людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені оголосили вимерлим вид прісноводних риб Китайський веслоніс.