Первые, кого удалось вернуть: бесплавниковых морских свиней впервые выпустили в дикую природу

Единственных в мире пресноводных морских свиней впервые в истории вернули в дикую природу — это дает надежду на восстановление глубоко проблемного вида, численность которого катастрофически сокращается последние полвека.

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Об этом говорится в журнале Biology Letters, пишет IFLScience.

Бесплавниковые морские свиньи Янцзы (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis) — единственная в мире пресноводная морская свинья, известная своей милой "улыбкой" и чудесной головой в форме дыни.

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Катастрофическое сокращение популяции

Эти морские свиньи, обитающие в системе реки Янцзы в Китае, пережили катастрофическое сокращение численности с 1970-х годов. Одной из основных причин сокращения популяции считается запутывание в рыболовных снастях, но основной причиной считается деградация естественной среды обитания, которая влияет на многих диких обитателей речной системы.

Точные оценки состояния популяции различаются, однако исследование 2022 года показало, что в основном течении реки Янцзы обитает около 595 бесплавниковых морских свиней, в озере Поянху — 492, а в озере Дунтинху — 162. Поэтому неудивительно, что они занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Две выпущенные бесплавниковые морские свиньи Янцзы были сфотографированы с местным жителем на третий день после выпуска Фото: Biology Letters

Спасение единственной в мире пресноводной свиньи

Учитывая их тяжелое положение, китайское правительство и ученые стремились найти способы увеличить дикую популяцию.

В новом исследовании команда из Института гидробиологии Китайской академии наук начали с поимки двух самцов бесплавниковых морских свиней из Тянь-э-Чжоу, что находится за пределами их естественной среды обитания.

Здоровье животных тщательно проверили и вживили им идентификационные чипы, а затем переместили на охраняемый участок протока реки Лаовань, где они провели два года, акклиматизируясь к новой среде обитания. На протяжении всего этого времени исследователи пристально следили за тем, как они передвигались и охотились на рыбу.

Убедившись, что животные могут развиваться самостоятельно, ученые приготовились вернуть их в дикую природу. 25 апреля 2023 года двух морских свиней выпустили в верховья реки Лаовань. Удивительно, но всего за три дня они уже присоединились к местной морской свинье и отправились в самое сердце основной популяции региона.

По словам соавторов исследования доктора Цзяньсун Цю и доктора Чжиган Мэй, китообразные обладают сложными когнитивными способностями и сложным социальным поведением — характеристики, в равной степени наблюдаемые у морских свиней без плавников Янцзы, которые стали ключевым направлением нашего мониторинга после выпуска.

Очень особенные морские свиньи

Известно, что дикие морские свиньи, как правило, образуют небольшие группы от 2 до 5 особей, а значит принятие выпущенных особей местными группами может иметь решающее значение для их выживания. Результаты исследования также указывают на то, что проект является значительным достижением в сохранении вида, находящегося под угрозой исчезновения, а также дает новую надежду на восстановление вида.

Это также может быть многообещающим показателем для будущего более широкой системы реки Янцзы, стрессовой экосистемы, которая удерживает замечательный массив биоразнообразия и выступает в качестве важной линии жизни для многих людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объявили вымершим вид пресноводных рыб Китайский веслонос.