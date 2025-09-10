У Тихому океані знайдено десятки тисяч дивних бочок: таємницю їхнього загадкового "гало" розкрито

Уперше об'єкти були виявлені на морському дні біля узбережжя Лос-Анджелеса ще 2020 року. Відтоді вчені намагалися з'ясувати, як вони там опинилися і чим зумовлений дивний білуватий ореол, що оточує деякі з них.

Величезне підводне звалище привернуло увагу вчених і громадськості 2020 року, коли стало відомо, що глибоководні роботизовані дослідження виявили десятки бочок, розкиданих по морському дну. Відтоді вчені намагаються з'ясувати деталі їхньої появи на морському дні, пише Live Science.

Таємниця підводного звалища відходів

У 2001 і 2021 роках учені з Інституту океанографії Скриппса в Каліфорнії провели додаткові дослідження і виявили приблизно 27 000 об'єктів, схожих на бочки, і понад 100 000 об'єктів загального сміття на морському дні.

Спочатку вчені підозрювали, що бочки можуть містити пестицид ДДТ, проте нове дослідження проливає світло на вміст таємничих бочок "гало" біля узбережжя Лос-Анджелеса. Тепер учені виявили, що деякі з них містять їдкі лужні відходи, які пригнічують існування більшості живих організмів поблизу.

Дослідження показали, що деякі з хімікатів, що випливають із "кладовища відходів" на морському дні, виявилися сильно лужними, хімічно протилежними кислотним, а їхня концентрація досить висока, щоб придушити існування більшості організмів поблизу.

Ще більш тривожним є те, що досі точна кількість бочок на морському дні та їхній вміст залишаються невідомими для вчених.

Що міститься в бочках на дні Тихого океану?

У новому дослідженні мікробіологиня з Інституту Скриппса Йоганна Гутлебен із колегами представили результати нового аналізу проб донних відкладень, узятих поблизу п'яти бочок за допомогою дистанційно керованого апарата ще 2021 року.

Результати вказують, що рівень забруднення ДДТ не збільшувався в міру наближення до бочок — імовірно, вони не містили цю речовину. Автори також зазначають, що три з перевірених ними бочок насправді мали білі ореоли, а всі зразки, взяті поблизу цих бочок, мали надзвичайно високий pH, близько 12, і вкрай малу кількість мікробів. У результаті вчені дійшли висновку, що бочки, ймовірно, містять їдкі лужні відходи, здатні зруйнувати органічні речовини та вимити високі концентрації потенційно токсичних металів.

Відбір проб не дав змоги визначити, які саме хімічні речовини перебували в бочках, але, що примітно, виробництво ДДТ, як і нафтопереробка, призводить до утворення лужних відходів. За словами Гутлебен, одним з основних відходів виробництва ДДТ була кислота, і її не поміщали в бочки.

Автори дослідження також виявили обмежену кількість мікробної ДНК поблизу бочок, а тому вважають, що лужні відходи, ймовірно, перетворили ділянки морського дна на екстремальні умови, де більшість форм життя не може існувати. Однак вони виявили сліди деяких спеціалізованих бактерій — видів із родин, адаптованих до лужного середовища, таких як глибоководні гідротермальні джерела та лужні гарячі джерела.

Також вдалося з'ясувати, як утворюються дивні ореоли навколо бочок. Припускається, що під час витікання лужних відходів з бочок, вони вступають у реакцію з магнієм у воді й утворюють мінеральну форму гідроксиду магнію, відому як брусит — це утворює кірку, схожу на бетон. Потім брусит повільно розчиняється, підтримуючи високий рівень pH у відкладеннях і викликаючи реакції в навколишній морській воді. Це призводить до утворення карбонату кальцію, який осідає у вигляді білого пилу навколо бочок.

