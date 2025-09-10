В Тихом океане найдены десятки тысяч таинственных бочек: тайна их загадочного "гало" раскрыта

Впервые объекты были обнаружены на морском дне у побережья Лос-Анджелеса еще в 2020 году. С тех пор ученые пытались выяснить, как они там оказались и чем обусловлен странный беловатый ореол, окружающий некоторые из них.

Огромная подводная свалка привлекла внимание ученых и общественности в 2020 году, когда стало известно, что глубоководные роботизированные исследования обнаружили десятки бочек, разбросанных по морскому дну. С тех пор ученые пытаются выяснить детали их появления на морском дне, пишет Live Science.

Тайна подводной свалки отходов

В 2001 и 2021 годах ученые из Института океанографии Скриппса в Калифорнии провели дополнительные исследования и обнаружили около 27 000 объектов, похожих на бочки, и более 100 000 объектов общего мусора на морском дне.

Изначально ученые подозревали, что бочки могут содержать пестицид ДДТ, однако новое исследование проливает свет на содержание таинственных бочек "гало" у побережья Лос-Анджелеса. Теперь ученые обнаружили, что некоторые из них содержат едкие щелочные отходы, которые подавляют существование большинства живых организмов поблизости.

Исследования показали, что некоторые из химикатов, вытекающих из "кладбища отходов" на морском дне, оказались сильнощелочными, химически противоположными кислотных, а их концентрация достаточно высока, чтобы подавить существование большинства организмов поблизости.

Еще более тревожным является то, что до сих пор точное количество бочек на морском дне и их содержание остаются неизвестными для ученых.

Что содержится в бочках на дне Тихого океана?

В новом исследовании микробиолог из Института Скриппса Йоханна Гутлебен с коллегами представили результаты нового анализа проб донных отложений, взятых вблизи пяти бочек с помощью дистанционно управляемого аппарата еще в 2021 году.

Результаты указывают, что уровень загрязнения ДДТ не увеличивался по мере приближения к бочкам – вероятно, они не содержали это вещество. Авторы также отмечают, что три из проверенных ими бочек на самом деле имели белые ореолы, а все образцы, взятые вблизи этих бочек, имели чрезвычайно высокий pH, около 12, и крайне малое количество микробов. В результате ученые пришли к выводу, что бочки, вероятно, содержат едкие щелочные отходы, способные разрушить органические вещества и вымыть высокие концентрации потенциально токсичных металлов.

Отбор проб не позволил определить, какие именно химические вещества находились в бочках, но, что примечательно, производство ДДТ, как и нефтепереработка, приводит к образованию щелочных отходов. По словам Гутлебен, одним из основных отходов производства ДДТ была кислота, и ее не помещали в бочки.

Авторы исследования также обнаружили ограниченное количество микробной ДНК вблизи бочек, а потому считают, что щелочные отходы, вероятно, превратили участки морского дна в экстремальные условия, где большинство форм жизни не может существовать. Однако они обнаружили следы некоторых специализированных бактерий — видов из семейств, адаптированных к щелочной среде, таких как глубоководные гидротермальные источники и щелочные горячие источники.

Также удалось выяснить, как образуются странные ореолы вокруг бочек. Предполагается, что при вытекании щелочных отходов из бочек, они вступают в реакцию с магнием в воде и образуют минеральную форму гидроксида магния, известную как брусит – это образует корку, похожую на бетон. Затем брусит медленно растворяется, поддерживая высокий уровень pH в отложениях и вызывая реакции в окружающей морской воде. Это приводит к образованию карбоната кальция, который оседает в виде белой пыли вокруг бочек.

