Загадка длительностью в 700 лет: блогер показал руины уникального замка в Швеции (фото, видео)

Шведский блогер под ником Renas Explorer добрался до руин одного из самых загадочных замков в истории страны. Сейчас от славного места остались только руины, а ученые более 700 лет не могут разгадать главную тайну некогда величественного сооружения.

По словам Ренса, история замка Хультабю до сих пор является предметом ожесточенных споров между историками относительно главной загадки — почему исчез замок и куда делись величественные сокровища с подворья. Об этом блогер рассказал в своем ролике в Youtube.

Историки связывают эту крепость связывают с Эренгисле Сунессоном — влиятельным шведским шляхтичем, политическим деятелем и военным стратегом. Считается, что именно он мог быть причастен к созданию укрепления, которое выполняло как оборонительную, так и административную функцию в регионе.

По историческим свидетельствам, замок прекратил существование в 1384 году в результате пожара. Однако археологические исследования, проведенные на месте, обнаружили нетипичную деталь: в руинах почти отсутствуют материальные остатки, которые обычно находят в подобных объектах.

В частности, исследователи не обнаружили ни оружия, ни драгоценностей, ни значимых бытовых предметов. Отсутствие артефактов ставит под сомнение версию внезапного уничтожения или нападения, ведь в подобных случаях обычно остаются многочисленные следы жизни.

Остатки замка Хультабю с высоты птичьего полета Фото: Wikipedia

На этом фоне появилась альтернативная гипотеза: замок могли оставить намеренно. Историки предполагают, что жители могли заранее эвакуировать имущество и ресурсы, а еще одной версией является контролируемое уничтожение. В периоды военных конфликтов укрепления иногда поджигали владельцы, чтобы не допустить их захвата врагом. В таком случае пожар мог быть сознательным решением, а не следствием атаки.

В то же время часть исследователей не исключает более прозаического сценария: замок мог постепенно потерять свое значение из-за изменений политической или экономической ситуации, после чего его оставили, а затем он разрушился или сгорел.

Несмотря на научные объяснения, руины замка Хультабю до сих пор сегодня сохраняют репутацию загадочного места. Отсутствие следов активной жизни и четких доказательств причин уничтожения продолжает порождать дискуссии о том, была ли эта крепость уничтожена случайно или стала частью продуманного плана.

