Загадка тривалістю в 700 років: блогер показав руїни унікального замку в Швеції (фото, відео)

Шведський блогер під ніком Renas Explorer дістався руїн одного з найзагадковіших замків в історії країни. Наразі від славетного місця лишилися тільки руїни, а вчені понад 700 років не можуть розгадати головну таємницю колись величної споруди.

За словами Ренса, історія замку Хультабю досі є предметом запеклих суперечок між істориками щодо головної загадки — чому зник замок і куди ділися величні скарби з обійстя. Про це блогер розповів у своєму ролику в Youtube.

Історики пов'язують цю фортецю пов’язують із Еренгісле Сунессоном — впливовим шведським шляхтичем, політичним діячем і військовим стратегом. Вважається, що саме він міг бути причетний до створення укріплення, яке виконувало як оборонну, так і адміністративну функцію в регіоні.

За історичними свідченнями, замок припинив існування у 1384 році внаслідок пожежі. Однак археологічні дослідження, проведені на місці, виявили нетипову деталь: у руїнах майже відсутні матеріальні залишки, які зазвичай знаходять у подібних об’єктах.

Зокрема, дослідники не виявили ані зброї, ані коштовностей, ані значущих побутових предметів. Відсутність артефактів ставить під сумнів версію раптового знищення або нападу, адже в подібних випадках зазвичай залишаються численні сліди життя.

Рештки замка Хультабю з висоти пташиного польоту Фото: Wikipedia

На цьому тлі з’явилася альтернативна гіпотеза: замок могли залишити навмисно. Історики припускають, що мешканці могли заздалегідь евакуювати майно та ресурси, а ще однією версією є контрольоване знищення. У періоди військових конфліктів укріплення інколи підпалювали власники, щоб не допустити їхнього захоплення ворогом. У такому випадку пожежа могла бути свідомим рішенням, а не наслідком атаки.

Водночас частина дослідників не виключає більш прозаїчного сценарію: замок міг поступово втратити своє значення через зміни політичної чи економічної ситуації, після чого його залишили, а згодом він зруйнувався або згорів.

Попри наукові пояснення, руїни замку Хультабю досі сьогодні зберігають репутацію загадкового місця. Відсутність слідів активного життя та чітких доказів причин знищення продовжує породжувати дискусії щодо того, чи була ця фортеця знищена випадково чи стала частиною продуманого плану.

Раніше Фокус розповідав, яку таємницю приховує замок у Польщі. Але під ним ховається зловісна реліквія минулого — підземний нацистський комплекс.

Згодом стало відомо про секрети замку Гоен-Ашау. Це місце, судячи з усього, використовувалося людськими спільнотами за тисячі років до того, як з’явилися перші згадки про середньовічну фортецю.