Мыши, грибы и осиные гнезда: британец честно рассказал о жизни в 500-летнем доме (видео)
Джейкоб Харрелл с детства мечтал о коттедже в идиллическом Котсуолдсе в Великобритании. Но когда он приобрел 500-летний коттедж, оказалось, что жить в нем невозможно, а ремонт стоит очень дорого.
Джейкоб Харрелл и его жена Эмбер делятся своими успехами по ремонту на YouTube, где у них 251 000 подписчиков, но спустя два года, их дом мечты все еще не готов, пишет Daily Mail.
Недавно им установили черепичную крышу ручной работы, и спустя 11 месяцев после начала ремонта они впервые смогли поспать в доме, ремонт которого, по их словам, был одновременно "изнурительным" и "захватывающим". Повторить оригинальную соломенную крышу оказалось слишком дорого – более 70 тысяч фунтов стерлингов.
Однако им предстоит еще долгий путь, поскольку полы и внутренняя отделка еще не завершены.
Более того, в конце прошлого года Эмбер узнала, что беременна, а это значит, что теперь ей предстоит сделать дом максимально гостеприимным.
Джейкоб мечтал именно об этом старинном доме с детства, проходя мимо него каждый день. И когда в 2024 году он поступил в продажу, пара быстро его приобрела.
Хотя Джейкоб и Эмбер не раскрыли общую сумму потраченных средств, они ясно дали понять, что у них "нет денег, чтобы нанять людей для ремонта этого места" и "они даже не уверены, что у них есть деньги на материалы".
Когда они впервые вошли в коттедж, который "как минимум дважды в истории находилось в заброшенном состоянии", они поняли, что крыша протекает, а на стенах растут грибы.
Еще более ужасной была пристройка по соседству, которую, по словам Якоба, нужно было тщательно вычистить, так как там валялись дохлые крысы и мыши и яд, который разбросали предыдущие владельцы, чтобы избавиться от грызунов. А в гараже они нашли старые клюшки для гольфа и баки для бензина. Ничего ценного супругам в их коттедже не попадалось.
Проверка выявила недостатки в трубопроводе и качестве строительных работ, из-за чего дом не прошел сертификацию электробезопасности.
"То, что должно было стать прогрессом, превратилось в шесть месяцев споров, переделки проводки и отмены работы, которую вообще не следовало утверждать", — признал Джейкоб.
Крышу и стены дома покрывал плющ, в котором, как оказалось, прятались осиные гнезда. Занимаясь ремонтом, супруги жили в другом доме и пока не знают, когда им удастся перебраться в "дом мечты".
"Это не просто строительный проект, а урок терпения, умения справляться с неопределенностью и делать все правильно, когда нет места для легких путей. Мы не строители. Мы учимся на ходу. На принятие некоторых решений ушли месяцы. Другие были навязаны нам в одночасье. Большую часть года мы просто пытались предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дома", - честно признались Джейкоб и его жена.
