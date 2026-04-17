Мыши, грибы и осиные гнезда: британец честно рассказал о жизни в 500-летнем доме (видео)

Джейкоб Харрелл с детства мечтал о коттедже в идиллическом Котсуолдсе в Великобритании. Но когда он приобрел 500-летний коттедж, оказалось, что жить в нем невозможно, а ремонт стоит очень дорого.

Джейкоб Харрелл и его жена Эмбер делятся своими успехами по ремонту на YouTube, где у них 251 000 подписчиков, но спустя два года, их дом мечты все еще не готов, пишет Daily Mail.

11 месяцев пара ремонтирует дом, которому 500 лет

Недавно им установили черепичную крышу ручной работы, и спустя 11 месяцев после начала ремонта они впервые смогли поспать в доме, ремонт которого, по их словам, был одновременно "изнурительным" и "захватывающим". Повторить оригинальную соломенную крышу оказалось слишком дорого – более 70 тысяч фунтов стерлингов.

Однако им предстоит еще долгий путь, поскольку полы и внутренняя отделка еще не завершены.

Более того, в конце прошлого года Эмбер узнала, что беременна, а это значит, что теперь ей предстоит сделать дом максимально гостеприимным.

Відео дня

Джейкоб мечтал именно об этом старинном доме с детства, проходя мимо него каждый день. И когда в 2024 году он поступил в продажу, пара быстро его приобрела.

Хотя Джейкоб и Эмбер не раскрыли общую сумму потраченных средств, они ясно дали понять, что у них "нет денег, чтобы нанять людей для ремонта этого места" и "они даже не уверены, что у них есть деньги на материалы".

Гараж не открывали более 30 лет

Когда они впервые вошли в коттедж, который "как минимум дважды в истории находилось в заброшенном состоянии", они поняли, что крыша протекает, а на стенах растут грибы.

Еще более ужасной была пристройка по соседству, которую, по словам Якоба, нужно было тщательно вычистить, так как там валялись дохлые крысы и мыши и яд, который разбросали предыдущие владельцы, чтобы избавиться от грызунов. А в гараже они нашли старые клюшки для гольфа и баки для бензина. Ничего ценного супругам в их коттедже не попадалось.

"Дом мечты" оказался непригоден для жизни

Проверка выявила недостатки в трубопроводе и качестве строительных работ, из-за чего дом не прошел сертификацию электробезопасности.

"То, что должно было стать прогрессом, превратилось в шесть месяцев споров, переделки проводки и отмены работы, которую вообще не следовало утверждать", — признал Джейкоб.

Крышу и стены дома покрывал плющ, в котором, как оказалось, прятались осиные гнезда. Занимаясь ремонтом, супруги жили в другом доме и пока не знают, когда им удастся перебраться в "дом мечты".

"Это не просто строительный проект, а урок терпения, умения справляться с неопределенностью и делать все правильно, когда нет места для легких путей. Мы не строители. Мы учимся на ходу. На принятие некоторых решений ушли месяцы. Другие были навязаны нам в одночасье. Большую часть года мы просто пытались предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дома", - честно признались Джейкоб и его жена.

