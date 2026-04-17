Миші, гриби та осині гнізда: британець чесно розповів про життя в 500-річному будинку (відео)

Джейкоб Гаррелл з дитинства мріяв про котедж в ідилічному Котсуолдсі у Великій Британії. Але коли він придбав 500-річний котедж, виявилося, що жити в ньому неможливо, а ремонт коштує дуже дорого.

Джейкоб Гаррелл і його дружина Ембер діляться своїми успіхами в ремонті на YouTube, де в них 251 000 підписників, але за два роки їхній будинок мрії все ще не готовий, пише Daily Mail.

11 місяців пара ремонтує будинок, якому 500 років

Нещодавно їм встановили черепичний дах ручної роботи, і через 11 місяців після початку ремонту вони вперше змогли поспати в будинку, ремонт якого, за їхніми словами, був водночас "виснажливим" і "захоплюючим". Повторити оригінальний солом'яний дах виявилося занадто дорого — понад 70 тисяч фунтів стерлінгів.

Однак на них чекає ще довгий шлях, оскільки підлоги і внутрішнє оздоблення ще не завершені.

Ба більше, наприкінці минулого року Ембер дізналася, що вагітна, а це значить, що тепер їй належить зробити будинок максимально гостинним.

Джейкоб мріяв саме про цей старовинний будинок з дитинства, проходячи повз нього щодня. І коли 2024 року він надійшов у продаж, пара швидко його придбала.

Хоча Джейкоб і Ембер не розкрили загальну суму витрачених коштів, вони ясно дали зрозуміти, що у них "немає грошей, щоб найняти людей для ремонту цього місця" і "вони навіть не впевнені, що у них є гроші на матеріали".

Гараж не відкривали понад 30 років

Коли вони вперше увійшли в котедж, який "щонайменше двічі в історії перебував у занедбаному стані", вони зрозуміли, що дах протікає, а на стінах ростуть гриби.

Ще жахливішою була прибудова по сусідству, яку, за словами Якоба, потрібно було ретельно вичистити, бо там валялися дохлі щури й миші та отрута, яку розкидали попередні власники, щоб позбутися гризунів. А в гаражі вони знайшли старі ключки для гольфу і баки для бензину. Нічого цінного подружжю в їхньому котеджі не траплялося.

"Будинок мрії" виявився непридатним для життя

Перевірка виявила недоліки в трубопроводі та якості будівельних робіт, через що будинок не пройшов сертифікацію електробезпеки.

"Те, що мало б стати прогресом, перетворилося на шість місяців суперечок, перероблення проводки і скасування роботи, яку взагалі не слід було затверджувати", — визнав Джейкоб.

Дах і стіни будинку вкривав плющ, у якому, як виявилося, ховалися осині гнізда. Займаючись ремонтом, подружжя жило в іншому будинку і поки що не знає, коли їм вдасться перебратися в "будинок мрії".

"Це не просто будівельний проєкт, а урок терпіння, вміння справлятися з невизначеністю і робити все правильно, коли немає місця для легких шляхів. Ми не будівельники. Ми вчимося на ходу. На ухвалення деяких рішень пішли місяці. Інші були нав'язані нам відразу. Більшу частину року ми просто намагалися запобігти подальшому погіршенню стану будинку", — чесно зізналися Джейкоб і його дружина.

