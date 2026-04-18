Скрипачка в шоке: дирижер швырнул об пол скрипку 18 века во время концерта (видео)

В финском городе Лахти во время выступления оркестра дирижер Мэттью Холлс активно вел партию, но увлекся и задел рукой скрипку исполнительницы Элине Вяляля. Инцидент произошел на глазах у публики и стал вирусным.

Оказалось, что дирижер шлепнул об пол драгоценную скрипку 18 века работы итальянского мастера Джованни Баттисты Гваданьини стоимостью от $1 до 3 млн (ориентировочно между 44,1 и 132,2 млн грн). Об этом курьезном эпизоде сообщает финский вещатель Yle.

Журналисты пишут, что инцидент произошел в четверг, 16 апреля, во время выступления оркестра в финском городе Лахти (около 100 км до Хельсинки). Во время партии дирижер Мэттью Холлс активно руководил оркестром, а финская скрипачка Элина Вяляля под соло-партии взяла павзу.

В этот момент, когда исполнительница завершила часть мелодии, активная жестикуляция дирижера привела к курьезу — он задел скрипку, которая подлетела в воздух и упала на пол. Финская скрипачка была шокирована от такого, а мистер Холлс немедленно остановил игру оркестра.

"Я только что закончила играть свою партию, и ослабила хватку на инструмент. И именно тогда рука дирижера коснулась скрипки, она вылетела из моих рук. К счастью, я чудом успела поставил ногу перед собой, и скрипка не упала прямо на пол", — говорит Элина Вяляля.

Финская скрипачка Элина Вяляля играет на редкой скрипке 18 века Фото: Facebook

Сам дирижер говорит, что не помнит сам эпизод, как он произошел. Но потом пересмотрел запись инцидента и говорит, что ему обидно за инцидент и извинился перед Элиной и всем составом коллектива.

После концерта редкую скрипку отправили на экспертизу специалистам. Госпожа Вяляля говорит, что инструмент извне не получил серьезных повреждений, однако точнее будет известно после оценки экспертов.

В субботу, 18 апреля, финская скрипачка написала в своем Facebook новые детали этой истории. Женщина с юмором пишет, что чувствует себя как ниндзя, который смог "остановить момент падения ногой".

"Чудом скрипка не получила ни трещин, ни царапин даже. Только клей между деками и ребрами инструмента показался, что и он и сделал, чтобы защитить ее от трещин из-за влаги. Или, как мы обнаружили, от удара", — иронично написала финская исполнительница.

Она добавила, что в целом эксперты привели инструмент в порядок, а оркестр, Элина и дирижер Холлс получили "невероятный опыт" игры вместе даже на фоне курьезного эпизода.

Ранее Фокус рассказывал, что из Украины пытались незаконно вывезти редкую скрипку. Скрипку Antonius Stradivarius, изготовленную в 1713 году, обнаружили во время досмотра багажника.

Впоследствии всемирно известная музыкантка не попала на самолет из-за скрипки. Всемирно известной французской скрипачке Эстер Абрами отказали в посадке на рейс, поскольку музыкальный инструмент на 1 см выходил за габариты ручной клади.