Скрипачка в шоці: диригент жбурнув об підлогу скрипку 18 століття під час концерту (відео)

У фінському місті Лахті під виступу оркестру диригент Меттью Голлс активно вів партію, та захопився і зачепив рукою скрипку виконавиці Еліні Вяляля. Інцидент стався на очах у публіки та став вірусним.

Виявилося, що диригент гепнув об підлогу дорогоцінну скрипку 18 сторіччя роботи італійського майстра Джованні Баттісти Гваданьїні вартістю від $1 до 3 млн (орієнтовно між 44,1 та 132,2 млн грн). Про цей курйозний епізод повідомляє фінський мовник Yle.

Журналісти пишуть, що інцидент стався у четвер, 16 квітня, під час виступу оркестра в фінському місті Лахті (близько 100 км до Гельсінкі). Під час партії диригент Меттью Голлс активно керував оркестром, а фінська скрипалька Еліна Вяляля під соло-партії взяла павзу.

В цей момент, коли виконавиця завершила частину мелодії, активна жестикуляція диригента призвела до курйозу — він зачепив скрипку, яка підлетіла в повітря та впала на підлогу. Фінська скрипалька була шокована від такого, а містер Голлс негайно зупинився гру оркесту.

Відео дня

"Я щойно закінчила грати свою партію, і послабила хватку на інструмент. І саме тоді рука диригента торкнулася скрипки, вона вилетіла з моїх рук. На щастя, я дивом встигла поставив ногу перед собою, і скрипка не впала прямо на підлогу", — говорить Еліна Вяляля.

Фінська скрипалька Еліна Вяляля грає на рідкісній скрипці 18 сторіччя Фото: Facebook

Сам диригент каже, що не пам'ятає сам епізод, як він стався. Але потім переглянув запис інциденту та каже, що йому прикро за інцидент і вибачився перед Еліною та всім складом колективу.

Після концерту рідкісну скрипку відправили на експертизу фахівцям. Пані Вяляля каже, що інструмент ззовні не зазнав серйозних пошкоджень, однак точніше буде відомо після оцінки експертів.

В суботу, 18 квітня, фінська скрипалька написала в своєму Facebook нові деталі цієї історії. Жінка з гумором пише, що почувається як ніндзя, який зміг "спинити момент падіння ногою".

"Дивом скрипка не отримала ні тріщин, ні подряпин навіть. Лише клей між деками та ребрами інструменту здався, що і він і зробив, аби захистити її від тріщин через вологу. Або, як ми виявили, від удару", — іронічно написала фінська виконавиця.

Вона додала, що загалом експерти привели інструмент до порядку, а оркестр, Еліна та диригент Голлс отримали "неймовірний досвід" гри разом навіть на тлі курйозного епізоду.

