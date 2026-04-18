Блогер посетил заброшенную деревню-призрак в Германии: его ожидало невероятное открытие (видео)

Британский исследователь Колин Годсон, известный как The Bearded Explorer, посетил заброшенное с 2015 года село Моршених-Альт, которое было эвакуировано после закрытия единственной шахты. Но визит блогера превратился в неожиданное открытие — здесь до сих пор живут люди.

Городской исследователь неожиданно для себя поговорил с одним из немногих жителей, а британец признает, что значительная часть будущих планов относительно села остается неопределенной. Об этом сообщает The Daily Express.

Колин говорит, что это поселение имеет 2000 лет истории, но теперь оно полностью опустело. В 2013 году власти Германии решили переселить 500 жителей Моршениха за 4 км до нового поселения с таким же названием.

Первоначальный план предусматривал расширение огромного открытого угольного карьера на месте старой деревни. Однако хотя всех жителей Моршених-Альт (Старый Моршених) переселили до 2015 года, сама деревня до сих пор стоит, а планы добычи угля были отменены.

Теперь местные власти и чиновники обсуждают переименование заброшенного "города-призрака" и превращение его в "село будущего". Но пока идеи "зависли" в воздухе, а поселение, которое потенциально могут назвать Бюргевальд, остается "чрезвычайно жутким и пустым".

С фото и видео исследователя можно увидеть, что большинство улиц и домов заброшены и постепенно зарастают растительностью. Несмотря на это, небольшое количество людей все же поселилось в забытом селе.

Село Моршених-Альт с фотографий британского городского исследователя

"Здесь очень жутко. Будет интересно увидеть, что они в конце концов сделают с этим местом, но, видимо, только время покажет", — говорит городской исследователь.

На кадрах видно, что большинство магазинов и домов в Моршенихе запечатаны, а некоторые входы даже замурованы кирпичом По словам Колина, жителям дали немного времени на переезд, а потому может представить, что было "немало разъяренных людей, которые, видимо, жалеют, что вообще выехали".

Несмотря на то, что Моршених почти полностью заброшен, Колину удалось встретить человека, который там живет. Мужчина не говорил по-английски, но с помощью переводчика в телефоне смог объяснить нынешнюю ситуацию.

Неизвестный сказал, что сейчас здесь живут только восемь семей — пять вдоль этой дороги и две на другой стороне. Также местный добавил, что ни один из коренных немецких жителей не остался, а нынешние жители приехали из Турции, Афганистана и Египта.

"Пока Моршених превратился в город-призрак, решение остановить расширение добычи спасло село от полного уничтожения и дало шанс на возрождение. По состоянию на июль 2024 года город переименовали в Бюргевальд, что означает "место будущего" [блогер не прав, потому что с немецкого Bürgewald означает буквально "город посреди леса" — ред.]. Это переход от запланированного сноса к попытке восстановить общину и отменить статус заброшенного села. Только время покажет, какое будущее ждет это место", — резюмирует Колин.

