Блогер відвідав покинуте село-привид у Німеччині: його очікувало неймовірне відкриття (відео)

Британський дослідник Колін Годсон, відомий як The Bearded Explorer, відвідав покинуте з 2015 року село Моршеніх-Альт, яке було евакуйоване після закриття єдиної шахти. Та візит блогера перетворився на неочікуване відкриття — тут досі живуть люди.

Міський дослідник неочікувано для себе поговорив з одним із небагатьох мешканців, а британець визнає, що значна частина майбутніх планів щодо села залишається невизначеною. Про це повідомляє The Daily Express.

Колін говорить, що це поселення має 2000 років історії, але тепер вона повністю спорожніло. В 2013 році влада Німеччини вирішила переселити 500 жителів Моршеніха за 4 км до нового поселення з такою ж назвою.

Початковий план передбачав розширення величезного відкритого вугільного кар’єру на місці старого села. Однак хоча всіх жителів Моршеніх-Альт (Старий Моршеніх) переселили до 2015 року, саме село досі стоїть, а плани видобутку вугілля були скасовані.

Тепер місцева влада та чиновники обговорюють перейменування покинутого "міста-привида" та перетворення його на "село майбутнього". Та наразі ідеї "зависли" в повітрі, а поселення, яке потенційно можуть назвати Бюргевальд, залишається "надзвичайно моторошним і порожнім".

З фото та відео дослідника можна побачити, що більшість вулиць і будинків занедбані та поступово заростають рослинністю. Попри це, невелика кількість людей усе ж оселилася у забутому селі.

Село Моршеніх-Альт з фотографій британського міського дослідника

"Тут дуже моторошно. Буде цікаво побачити, що вони зрештою зроблять із цим місцем, але, мабуть, лише час покаже", — говорить міський дослідника.

На кадрах видно, що більшість магазинів і будинків у Моршеніху запечатані, а деякі входи навіть замуровані цеглою За словами Коліна, мешканцям дали небагато часу на переїзд, а тому може уявити, що було "чимало розлючених людей, які, мабуть, шкодують, що взагалі виїхали".

Попри те, що Моршеніх майже повністю покинутий, Коліну вдалося зустріти людину, яка там живе. Чоловік не говорив англійською, але за допомогою перекладача в телефоні зміг пояснити нинішню ситуацію.

Невідомий сказав, що зараз тут живуть лише вісім родин — п’ять уздовж цієї дороги і дві на іншій стороні. Також місцевий додав, що жоден із корінних німецьких мешканців не залишився, а нинішні жителі приїхали з Туреччини, Афганістану та Єгипту.

"Поки Моршеніх перетворився на місто-привид, рішення зупинити розширення видобутку врятувало село від повного знищення і дало шанс на відродження. Станом на липень 2024 року місто перейменували на Бюргевальд, що означає "місце майбутнього" [блогер неправий, бо з німецької Bürgewald означає буквально "місто посеред лісу" — ред.]. Це перехід від запланованого знесення до спроби відновити громаду та скасувати статус покинутого села. Лише час покаже, яке майбутнє чекає це місце", — резюмує Колін.

