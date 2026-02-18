В Іспанії продають покинуте село з видом на море за $160 тисяч: чим воно особливе (фото)

В Іспанії виставили на продаж покинуте село Канделаго, розташоване на узбережжі Коста-да-Морте, з неймовірним видом на море.

У матеріалі видання Express повідомляється, що спершу село пропонували за 213 800 доларів (173 860 фунтів стерлінгів) ще у 2021 році, проте зараз його можна придбати за 160 360 доларів (130 395 фунтів стерлінгів).

Канделаго — невелике, але живописне село, що налічує близько десяти традиційних кам’яних будинків. Крім того, на його території розташовані хореос, галісійські зерносховища, які раніше використовували для зберігання та консервації продуктів, а також численні стежки, зарослі дикою рослинністю. Саме поєднання старовинної архітектури та дикої природи робить це місце особливо привабливим для тих, хто цінує атмосферу галиційського узбережжя та автентичний стиль життя невеликих сіл.

В Іспанії продають покинуте село з видом на море за 160 тис. доларів Фото: З відкритих джерел

Населення Канделаго поступово скорочувалося з 1970-х років, і зрештою це призвело до занепаду села. Проте навіть зараз це місце зберігає свій неповторний шарм і величезний потенціал. Канделаго розташоване не "у глушині": всього за кілька миль знаходиться селище Корме, яке відоме своїм рибальським портом, історичним маяком Рокундо та Музеєм сучасного мистецтва Коста-да-Морте.

Для тих, хто вирішить придбати Канделаго, відкриваються численні можливості. Покупець може облаштувати старі будівлі під власний будинок для відпочинку, перетворити їх на туристичний об’єкт або ж інвестувати в повну реконструкцію всього села. Крім того, село розташоване у місці, яке ідеально підходить для піших прогулянок, спостереження за морем та насолоди природою.

Загалом, подібні пропозиції стають дедалі популярнішими по всій Іспанії. Багато маленьких сіл, що переживають занепад, відкривають унікальні можливості для інвесторів і тих, хто прагне придбати історичну землю. Часто такі об’єкти привертають увагу міжнародних покупців, які шукають унікальні проєкти, а також молодь, зацікавлену у розвитку туризму, створенні гостьових будинків або проєктів зі сталим використанням території.

Нагадаємо, що у Венеції продають історичний палаццо Ca' Dario XV століття, відомий як "проклятий", за 20 мільйонів євро. Попри зловісну славу, палаццо вражає архітектурою: дев’ять спалень, вісьмома ванними кімнатами, величні зали, сад, особистий причал для гондол та тераса з неймовірним видом на Гранд-Канал і куполи міста.

Також Фокус писав, що у Великій Британії оголошення про продаж чотирикімнатного будинку у селі Мортімер-Коммон за 603 тисячі доларів викликало хвилю насмішок у соцмережах через його майже повне руйнування. Попри катастрофічний стан об’єкта, агенти з нерухомості називають його "винятковою можливістю".