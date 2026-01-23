У Венеції продають "проклятий" палаццо з кривавою історією, але чудовим краєвидом (відео)

Усе похмуре минуле, а й розкішний вид на Гранд-Канал з особистим причалом для гондол продають за 20 мільйонів євро. Палаццо XV століття раніше належав багатому купцеві Джованні Даріо.

Історичний венеціанський палаццо Ca' Dario, який, як кажуть, "проклятий і переслідуваємо" вбивствами, самогубствами і загадковими нещасними випадками. Але це також справжня архітектурна "перлина" з дев'ятьма спальнями, вісьмома ванними кімнатами з колонами, величними приймальними залами, садом, причалом для човнів і терасою на даху із захопливим краєвидом на канали та куполи Венеції, пише Daily Mail.

Аукціонний дім Christie's, який займається продажем спільно з елітним агентством нерухомості Engel & Volkers, заявив, що палаццо розташоване "в найпрестижнішій частині Гранд-каналу".

Палаццо Даріо — це "перлина" Венеції

Хоча ціну буде оголошено тільки за запитом, передбачається, що будуть запропоновані суми в районі 20 мільйонів євро.

Палаццо було написано Клодом Моне під час його єдиної поїздки в це місто на лагуні 1908 року і згадувалося Генрі Джеймсом у його подорожніх нотатках "Італійський годинник" 1909 року.

Він був побудований 1489 року для Джованні Даріо, купця і дипломата, який вів переговори про мирну угоду з османами, за що отримав щедру винагороду від Венеціанської республіки (так тоді називалася Ла Сереніссіма).

Але палаццо також пов'язане з темним і заплутаним минулим, яке протягом століть породжувало тривожні історії. Низка жахливих смертей змусила декого повірити, що будівля населена примарами і приносить нещастя.

Вид із тераси на Венецію Фото: Christieʼs

Після смерті Даріо палаццо перейшло до його дочки Марієтти та її чоловіка, багатого торговця прянощами. Але незабаром сталася трагедія. Його бізнес завалився, він був поранений ножем у бійці, а Марієтта пізніше наклала на себе руки.

На цьому нещастя подружжя не закінчилися. Незабаром після цього їхнього сина було вбито в Греції, імовірно, внаслідок засідки, влаштованої з помсти.

1896 року французький поет Анрі де Реньє зупинявся в "Ка' Даріо" як гість, але був вражений загадковою хворобою і змушений тікати з Венеції.

Через десятиліття, у 1960-х роках, знаменитий оперний тенор Маріо дель Монако планував придбати палаццо, але відмовився від угоди після того, як зазнав серйозних травм в автомобільній аварії дорогою на огляд.

У 1970-х роках палаццо купив італійський аристократ граф Філіппо Джордано делле Ланце, якого було вбито всередині маєтку своєю коханкою, югославською морячкою. Жінка втекла до Лондона, де була вбита за таємничих обставин.

У 1980-х роках палаццо придбав італійський магнат Рауль Гардіні, який виявився замішаний у масштабному корупційному скандалі "Танджентополі" ("Хабарі"). У 1993 році він наклав на себе руки в Мілані.

Прокляття, схоже, знову далося взнаки 2002 року, коли Джон Ентвістл, басист гурту The Who, помер від серцевого нападу в американському готелі лише за тиждень після того, як орендував цей палаццо на час відпустки.

У 2006 році готель Ca' Dario придбала американська фірма від імені його нинішніх власників, особи яких так і не були оприлюднені.

Його тривожна репутація тільки зміцнилася з тим фактом, що відтоді палаццо пустує.

У палаццо кілька приголомшливих ванних кімнат Фото: Christieʼs

Арнальдо Фуселло з Christie's International Real Estate відкидає "прокляття" Ка' Даріо як безпідставну вигадку.

"Якщо ви подивитеся на будь-який палаццо у Венеції, якому 500 років, ви виявите, що, звісно ж, за минулі століття там відбулося безліч трагічних подій. Я бував у цьому будинку, напевно, разів 150, і можу сказати, що жодного разу не відчув ознобу — хіба що вікна були відчинені посеред зими", — сказав він журналістам.

Палаццо Даріо пустує вже 20 років Фото: Christieʼs

За його словами, палаццо пустувало 20 років, але воно прекрасно збереглося і не потребуватиме масштабної реставрації або значних інвестицій.

Він відмовився назвати запитувану ціну, сказавши лише, що вона буде в діапазоні "кількох мільйонів" євро.

Агентство нерухомості додало: "Ca' Dario — це не просто нерухомість: це частина історії, шляхетна резиденція з глибоким корінням і блискучим майбутнім, яка ідеально підходить для тих, хто шукає елегантності, престижу і справжнього зв'язку з найексклюзивнішою Венецією".

