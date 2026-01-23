В Венеции продают "проклятый" палаццо с кровавой историей, но прекрасным видом (видео)

Все мрачное прошлое, но и роскошный вид на Гранд-Канал с личным причалом для гондол продают за 20 миллионов евро. Палаццо XV века ранее принадлежал богатому купцу Джованни Дарио.

Исторический венецианский палаццо Ca' Dario, который, как говорят, "проклят и преследуем" убийствами, самоубийствами и загадочными несчастными случаями. Но это также настоящая архитектурная "жемчужина" с девятью спальнями, восемью ванными комнатами с колоннами, величественными приемными залами, садом, причалом для лодок и террасой на крыше с захватывающим видом на каналы и купола Венеции, пишет Daily Mail.

Аукционный дом Christie's, который занимается продажей совместно с элитным агентством недвижимости Engel & Volkers, заявил, что палаццо расположен "в самой престижной части Гранд-канала".

Палаццо Дарио - это "жемчужина" Венеции

Хотя цена будет объявлена ​​только по запросу, предполагается, что будут предложены суммы в районе 20 миллионов евро.

Палаццо было написано Клодом Моне во время его единственной поездки в этот город на лагуне в 1908 году и упоминалось Генри Джеймсом в его путевых заметках "Итальянские часы" 1909 года.

Он был построен в 1489 году для Джованни Дарио, купца и дипломата, который вел переговоры о мирном соглашении с османами, за что получил щедрое вознаграждение от Венецианской республики (так тогда называлась Ла Серениссима).

Но палаццо также связано с темным и запутанным прошлым, которое на протяжении веков порождало тревожные истории. Череда ужасных смертей заставила некоторых поверить, что здание населено призраками и приносит несчастье.

Вид с террасы на Венецию Фото: Christieʼs

После смерти Дарио палаццо перешло к его дочери Мариетте и ее мужу, богатому торговцу пряностями. Но вскоре последовала трагедия. Его бизнес рухнул, он был ранен ножом в драке, а Мариетта позже покончила с собой.

На этом несчастья супругов не закончились. Вскоре после этого их сын был убит в Греции, предположительно, в результате засады, устроенной из мести.

В 1896 году французский поэт Анри де Ренье останавливался в "Ка' Дарио" в качестве гостя, но был поражен загадочной болезнью и вынужден бежать из Венеции.

Спустя десятилетия, в 1960-х годах, знаменитый оперный тенор Марио дель Монако планировал приобрести палаццо, но отказался от сделки после того, как получил серьезные травмы в автомобильной аварии по дороге на осмотр.

В 1970-х годах палаццо купил итальянский аристократ граф Филиппо Джордано делле Ланце, который был убит внутри поместья своей любовницей, югославской морячкой. Женщина сбежала в Лондон, где была убита при таинственных обстоятельствах.

В 1980-х годах палаццо было приобретено итальянским магнатом Раулем Гардини, который оказался замешан в масштабном коррупционном скандале "Танджентополи" ("Взятки"). В 1993 году он покончил с собой в Милане.

Проклятие, похоже, снова дало о себе знать в 2002 году, когда Джон Энтвистл, басист группы The Who, умер от сердечного приступа в американском отеле всего через неделю после того, как арендовал этот палаццо на время отпуска.

В 2006 году отель Ca' Dario был приобретен американской фирмой от имени его нынешних владельцев, личности которых так и не были обнародованы.

Его тревожная репутация только укрепилась с тем фактом, что с тех пор палаццо пустует.

В палаццо несколько потрясающих ванных комнат Фото: Christieʼs

Арнальдо Фуселло из Christie's International Real Estate отвергает "проклятие" Ка' Дарио как безосновательную выдумку.

"Если вы посмотрите на любой палаццо в Венеции, которому 500 лет, вы обнаружите, что, конечно же, за прошедшие столетия там произошло множество трагических событий. Я бывал в этом доме, наверное, раз 150, и могу сказать, что ни разу не почувствовал озноба — разве что окна были открыты посреди зимы", — сказал он журналистам.

Палаццо Дарио пустует уже 20 лет Фото: Christieʼs

По его словам, палаццо пустовало 20 лет, но оно прекрасно сохранилось и не потребует масштабной реставрации или значительных инвестиций.

Он отказался назвать запрашиваемую цену, сказав лишь, что она будет в диапазоне "нескольких миллионов" евро.

Агентство недвижимости добавило: "Ca' Dario — это не просто недвижимость: это часть истории, благородная резиденция с глубокими корнями и блестящим будущим, идеально подходящая для тех, кто ищет элегантности, престижа и подлинной связи с самой эксклюзивной Венецией".

