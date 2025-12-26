"Виняткова можливість": у Британії продають згорілий будинок без даху за понад $600 тисяч (фото)

У Великій Британії користувачі соцмереж масово висміяли оголошення про продаж чотирикімнатного будинку вартістю понад 600 тисяч доларів, який фактично перетворився на руїни. Попри катастрофічний стан об’єкта, агенти з нерухомості називають його "винятковою можливістю" та наголошують на перспективності ділянки.

Як повідомляє видання Daily Mail, на британському порталі нерухомості Rightmove з’явилося оголошення про продаж старовинного котеджу Святого Джона, розташованого в селі Мортімер-Коммон у графстві Беркшир. Об’єкт виставили на ринок за 475 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 603 тисячам доларів США, попри його майже повне руйнування.

Агенти з нерухомості описують будинок як такий, що розташований у "бажаному та добре відомому місці". До руйнувань це був просторий сімейний маєток із чотирма спальнями, окремими вітальнею та їдальнею, кухнею і подвійним гаражем. Будинок стоїть на великій зеленій ділянці площею близько 0,29 акра, безпосередньо навпроти історичної церкви та неподалік від місцевих магазинів, кафе, пабів, шкіл і залізничної станції Мортімер.

Втім, стан нерухомості шокував потенційних покупців. Наразі будівля виглядає як обгорілий каркас: у неї немає даху, верхній поверх обвалився, а уламки цегли розкидані по всій території. На фото з оголошення видно лише залишки зовнішніх стін, димоходів і крокв, що перебувають в аварійному стані.

Оголошення про продаж зруйнованого котеджу за $600 тисяч викликало хвилю саркастичних коментарів у соцмережах. Фото: Daily Mail

Через серйозні ризики для безпеки будь-який огляд зсередини заборонений. Потенційним покупцям дозволено лише зовнішній огляд і то за попереднім записом.

Попри це, місцевий агент з нерухомості Девід Кліфф заявив, що об’єкт має "фантастичний потенціал для створення будинку мрії", за умови отримання необхідних дозволів. В оголошенні його також називають "винятковою можливістю для реконструкції" або навіть для будівництва нового житла чи невеликого житлового комплексу.

Цікаво, що спочатку нерухомість оцінили у 600 тисяч фунтів стерлінгів — приблизно 762 тисячі доларів США, однак згодом ціну знизили майже на 20%. Востаннє будинок продавався у 2023 році за 421 500 фунтів, що становить близько 535 тисяч доларів, і на той момент будівля ще перебувала у значно кращому стані.

Додаткове здивування викликала наявність енергетичного сертифіката з рейтингом EPC "F", що є другою найгіршою категорією. В описі зазначено, що сертифікат був виданий ще до інцидентів, які призвели до масштабних пошкоджень будівлі.

Користувачі Reddit у спільноті Spotted on Rightmove активно коментували оголошення. Одні жартували, що "дах виглядає трохи протікаючим", інші іронізували, чи можна вважати приміщення спальнею без даху над головою. Звучали й саркастичні зауваження про те, що для ремонту "потрібно лише трохи фарби, клейкої стрічки та кілька стін".

У Беркширі продають будинок, від якого залишився лише каркас, але з дорогим цінником і "великим потенціалом". Фото: Daily Mail

За інформацією з оголошення та коментарів місцевих жителів, будинок зазнав серйозних пошкоджень після штормів, а згодом — пожежі у вересні. Один із мешканців району стверджує, що будівля тривалий час стояла покинутою, після чого частково обвалився дах, а згодом пожежа остаточно зруйнувала значну частину конструкції.

Відомо також, що у 2024 році було погоджено дозвіл на перепланування подвійного гаража в житлове приміщення з подальшим об’єднанням його з основною будівлею. Водночас забудовник, який подавав заявку, незадовго до пожежі опинився під судовим розглядом у Високому суді, а згодом його компанія була передана ліквідаторам через борги.

Попри хвилю глузування в інтернеті, деякі коментатори визнають, що реальна цінність об’єкта полягає насамперед у землі та локації. Втім, навіть із таким застереженням продаж напівзруйнованого будинку за понад 600 тисяч доларів багато хто вважає показовим прикладом абсурдів сучасного ринку нерухомості.

