"Я спекла тобі пиріг": загадкове послання у виставленому на продаж будинку приголомшило покупців

Будинок, який виставили на ринок нерухомості у Великій Британії, одразу привернув увагу користувачів мережі. Зовні він виглядає як звичайне сімейне житло, однак усередині приховує низку дивних і навіть тривожних деталей.

За інформацією видання The Sun, на продаж з’явився трикімнатний напіввідокремлений будинок на Бредфілд-роуд у місті Кру. Агент з нерухомості компанії Mooved представив його як просторе помешкання з великою прибудинковою територією, підкресливши, що ця пропозиція є вигідною інвестицією на активному ринку оренди. Зовнішній вигляд будинку справляє приємне враження: червона цегла, доглянутий палісадник і охайний фасад.

Проте уважні потенційні покупці помітили, що інтер’єр зовсім не відповідає схвальному опису. У TikTok з’явилося відео від користувача під ніком Housing Horrors, який докладно розповів про стан приміщень. Він стверджував, що будинок у минулому могли використовувати наркозалежні, і назвав його "притулком для наркоманів", знайденим на сайті RightMove.

Блогер показав на фото ймовірні сліди цього. Передні двері, за його словами, виявилися забитими дерев’яними дошками, а важкі меблі всередині були присунуті так, щоб блокувати вхід. Це виглядало так, ніби мешканці намагалися обмежити доступ сторонніх осіб. Одна зі спалень перебуває у вкрай занедбаному стані — на ліжку відсутня постіль, а підлога повністю завалена сміттям.

Кухня у порівнянні з іншими кімнатами виглядає охайніше, проте саме там блогер звернув увагу на найбільш незвичну деталь. На дверцятах холодильника були залишені дивні написи. Спочатку — "Я спекла тобі пиріг", далі — "Ого, який смак пирога?" і ще одне повідомлення: "Смачний пудинг". Інфлюенсер зазначив, що цей елемент виглядає особливо дивно і додає інтер’єру моторошності. Він підкреслив, що у такому стані будинок вимагатиме значного ремонту, перш ніж у ньому можна буде жити.

Водночас це не перший випадок, коли користувачі знаходять химерні помешкання на сайті RightMove. Раніше там пропонували будинок на Прінс-стріт у Ньюпорті. Зовні він здавався скромним і нічим не примітним, однак світлини інтер’єру, які згодом видалили, виявили цілком іншу картину. Користувачі соцмереж, коментуючи цю нерухомість, відзначали, що ще ніколи не бачили нічого подібного, і називали приміщення "місцем божевілля".

