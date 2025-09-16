"Я испекла тебе пирог": загадочное послание в выставленном на продажу доме ошеломило покупателей

Дом, который выставили на рынок недвижимости в Великобритании, сразу привлек внимание пользователей сети. Внешне он выглядит как обычное семейное жилье, однако внутри скрывает ряд странных и даже тревожных деталей.

По информации издания The Sun, на продажу появился трехкомнатный полуотдельный дом на Брэдфилд-роуд в городе Кру. Агент по недвижимости компании Mooved представил его как просторное помещение с большой придомовой территорией, подчеркнув, что это предложение является выгодной инвестицией на активном рынке аренды. Внешний вид дома производит приятное впечатление: красный кирпич, ухоженный палисадник и опрятный фасад.

Однако внимательные потенциальные покупатели заметили, что интерьер совсем не соответствует одобрительному описанию. В TikTok появилось видео от пользователя под ником Housing Horrors, который подробно рассказал о состоянии помещений. Он утверждал, что дом в прошлом могли использовать наркозависимые, и назвал его "приютом для наркоманов", найденным на сайте RightMove.

Блогер показал на фото вероятные следы этого. Передняя дверь, по его словам, оказалась забитой деревянными досками, а тяжелая мебель внутри была придвинута так, чтобы блокировать вход. Это выглядело так, будто жильцы пытались ограничить доступ посторонних лиц. Одна из спален находится в крайне запущенном состоянии — на кровати отсутствует постель, а пол полностью завален мусором.

Фото: The Sun

Кухня по сравнению с другими комнатами выглядит опрятнее, однако именно там блогер обратил внимание на самую необычную деталь. На дверце холодильника были оставлены странные надписи. Сначала — "Я испекла тебе пирог", далее — "Ого, какой вкус пирога?" и еще одно сообщение: "Вкусный пудинг". Инфлюенсер отметил, что этот элемент выглядит особенно странно и добавляет интерьеру жутковатости. Он подчеркнул, что в таком состоянии дом потребует значительного ремонта, прежде чем в нем можно будет жить.

Фото: The Sun

В то же время это не первый случай, когда пользователи находят причудливые помещения на сайте RightMove. Ранее там предлагали дом на Принс-стрит в Ньюпорте. Внешне он казался скромным и ничем не примечательным, однако фотографии интерьера, которые впоследствии удалили, обнаружили совершенно другую картину. Пользователи соцсетей, комментируя эту недвижимость, отмечали, что еще никогда не видели ничего подобного, и называли помещение "местом безумия".

Ранее Фокус писал, что владелица дома из Китая на два года отложила реализацию проекта строительства железной дороги через реку стоимостью 38 миллиардов юаней, потребовав за скромный дом миллионы долларов.

Также сообщалось, что женщина по имени Любовь рассказала о переезде в сельский дом, где сохранилось немало вещей от предыдущих жителей. Некоторые из этих находок произвели на нее сильное впечатление. Сейчас Любовь проживает и работает в Чехии, однако время от времени возвращается на Тернопольщину, в село, где родилась и выросла.