Женщина отказывается покидать дом посреди моста и требует миллионы за жилье (видео)

Жадная владелица из Китая на два года отложила реализацию проекта по строительству железной дороги через реку стоимостью 38 миллиардов юаней, потребовав заплатить миллионы долларов за скромный дом.

Related video

Высокоскоростная железная дорога должна была быть открыта в 2024 году, но из-за жадности "тети Чжан" из провинции Цзянсу официальное открытие пришлось отложить. Об этом пишет Oddity Central.

В 2020 году Китай официально начал разработку амбициозного проекта высокоскоростной железной дороги, соединяющей Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай. Подрядчики работали с невероятной скоростью, и всего за несколько лет путь протяженностью 163,54 км был почти завершен. Однако на пути оставался лишь один "дом-гвоздь" в провинции Цзянсу, владелица по фамилии Чжан, которого отказывалась переезжать, пока ей не предложат огромную сумму денег.

Все остальные домовладельцы в ее деревне приняли предложение правительства о переезде, за исключением только ее семьи, которая считала, что сможет выстоять и заставить власти заплатить высокую цену. Зайдя в тупик, местные власти построили железнодорожный мост по обе стороны дома, фактически изолировав его собственность.

Высокоскоростная железная дорога должна была быть открыта в 2024 году, но из-за жадности "тети Чжан" в Цзянсу официальное открытие пришлось отложить. Сначала она запросила 100 тысяч юаней (300 тысяч гривен) за квадратный метр, но власти заявили женщине, что эта цена значительно выше, чем разрешено официальными правилами. Чем больше ее семья отказывались платить, тем выше была запрашиваемая цена. В какой-то момент они удвоили свои требования до 200 тысяч юаней (600 тысяч гривен) за квадратный метр, что в итоге составило 143 млн юаней (429 млн гривен) за всю недвижимость.

Фотографии дома с дрона Фото: YouTube

Тем временем фотографии и видео с дрона, на которых запечатлен "дом-гвоздь", попали в заголовки газет по всей стране, и пристальное внимание СМИ в конце концов стало для Чжан невыносимым. У нее развилось тяжелое психологическое расстройство, и она поняла, что больше не может жить в этой стрессовой обстановке.

Китайские СМИ сообщили, что тетя Чжан наконец сдалась и объявила, что она и ее семья примут предложение правительства в соответствии с официальными правилами. Таким образом, "самый упрямый дом в Цзянсу" больше не будет стоять на пути проекта железной дороги стоимостью 38 миллиардов юаней (114 млрд гривен).

Ранее Фокус сообщал, что девушка своими руками превратила чердак родителей в квартиру мечты. Учительница из США по имени Джейд вместе со своим партнером, который работает сварщиком вложили 51 000 фунтов стерлингов (2,8 млн гривен) в проект и сделали из пустого пространства роскошные апартаменты.

Также стало известно, что дом "Судного дня" переделали в роскошный особняк с искусственным небом под землей. Уникальное жилье в Лас-Вегасе (штат Невада, США), построенное в 1970-х годах для защиты от ядерной катастрофы, выставлено на продажу. Внутри подземного дома сохранились нетронутые интерьеры в стиле 70-х.