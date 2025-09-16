Жінка відмовляється залишати будинок посеред мосту і вимагає мільйони за житло (відео)

Жадібна власниця з Китаю на два роки відклала реалізацію проєкту з будівництва залізниці через річку вартістю 38 мільярдів юанів, зажадавши заплатити мільйони доларів за скромний будинок.

Високошвидкісна залізниця мала бути відкрита 2024 року, але через жадібність "тітки Чжан" із провінції Цзянсу офіційне відкриття довелося відкласти. Про це пише Oddity Central.

У 2020 році Китай офіційно почав розробку амбітного проєкту високошвидкісної залізниці, що з'єднує Цзянсу, Чжецзян і Шанхай. Підрядники працювали з неймовірною швидкістю, і всього за кілька років шлях протяжністю 163,54 км був майже завершений. Однак на шляху залишався лише один "будинок-цвях" у провінції Цзянсу, власниця на прізвище Чжан, якого відмовлялася переїжджати, поки їй не запропонують величезну суму грошей.

Всі інші домовласники в її селі прийняли пропозицію уряду про переїзд, за винятком тільки її сім'ї, яка вважала, що зможе вистояти й змусити владу заплатити високу ціну. Зайшовши в глухий кут, місцева влада побудувала залізничний міст по обидва боки будинку, фактично ізолювавши його власність.

Високошвидкісна залізниця мала бути відкрита 2024 року, але через жадібність "тітки Чжан" у Цзянсу офіційне відкриття довелося відкласти. Спочатку вона запросила 100 тисяч юанів (300 тисяч гривень) за квадратний метр, але влада заявила жінці, що ця ціна значно вища, ніж дозволено офіційними правилами. Що більше її сім'я відмовлялися платити, то вищою була запитувана ціна. У якийсь момент вони подвоїли свої вимоги до 200 тисяч юанів (600 тисяч гривень) за квадратний метр, що в підсумку склало 143 млн юанів (429 млн гривень) за всю нерухомість.

Фотографії будинку з дрона Фото: YouTube

Тим часом фотографії та відео з дрона, на яких зображений "будинок-цвях", потрапили в заголовки газет по всій країні, і пильна увага ЗМІ врешті-решт стала для Чжан нестерпною. У неї розвинувся важкий психологічний розлад, і вона зрозуміла, що більше не може жити в цій стресовій обстановці.

Китайські ЗМІ повідомили, що тітка Чжан нарешті здалася і оголосила, що вона та її сім'я приймуть пропозицію уряду відповідно до офіційних правил. Таким чином, "найвпертіший будинок у Цзянсу" більше не стоятиме на шляху проєкту залізниці вартістю 38 мільярдів юанів (114 млрд гривень).

