Мають стабільний дохід, але живуть серед сміття: історія однієї родини з Токіо (фото)
83-річна Натіко Танака та її 47-річна донька Акане з Токіо багато років живуть у занедбаному багатоквартирному будинку, хоча здають решту квартир в оренду і мають стабільний дохід. Вони часто замовляють доставку їжі, користуються громадськими лазнями та пральними машинами, але не можуть навести лад у власному помешканні.
Як пише видання MyNews, після смерті батька жінки залишилися самі та втратили орієнтир у житті. Так, у серпні вони взяли участь у японському вар’єте-шоу "Чи можу я прийти до вас додому?", де знімальна група відвідує людей, які пропустили останній автобус, і знімає їхні будинки в обмін на оплату проїзду. Натіко та Акане володіють будинком із сімома квартирами, самі мешкають у чотирьох, а решту здають в оренду, заробляючи понад 400 000 єн щомісячно. Крім того, вони отримують пенсію, що залишив їм батько.
Будинок виглядає занедбаним: вітальня заповнена коробками, книгами, консервами та сумками для покупок, а кухня переповнена продуктами та посудом, деякі прилади зламані. Двері спальні відчиняються лише частково через безлад.
"Ми купуємо те, що нам подобається, але ніколи не використовуємо це вчасно, тому все накопичується. Коли починаємо прибирати, надто втомлюємося і здаємося", — пояснює Натіко.
За словами Акане, до смерті батька їхнє життя було благополучним. Зокрема, сім’я подорожувала, насолоджувалася хорошою їжею та товарами, мала домашнього собаку і допомогу покоївки. Однак після втрати батька брат та сестра переїхали, залишивши лише матір і доньку.
"Не те щоб ми не хотіли змін, ми просто не знаємо, з чого почати", — каже Акане.
Також видання пише, що історія жінок викликала обговорення в соціальних мережах материкового Китаю. Один користувач написав: "Навіть без роботи чи кредитів люди все одно можуть жити жахливо". Інший додав: "Коли життя втрачає фокус, його легко поглинають дрібниці". Третій висловив надію, що вони звернуться по психологічну допомогу та знайдуть вихід із ситуації.
