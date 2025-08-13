Мають стабільний дохід, але живуть серед сміття: історія однієї родини з Токіо (фото)

83-річна Натіко Танака та її 47-річна донька Акане з Токіо багато років живуть у занедбаному багатоквартирному будинку, хоча здають решту квартир в оренду і мають стабільний дохід. Вони часто замовляють доставку їжі, користуються громадськими лазнями та пральними машинами, але не можуть навести лад у власному помешканні.

Related video

Як пише видання MyNews, після смерті батька жінки залишилися самі та втратили орієнтир у житті. Так, у серпні вони взяли участь у японському вар’єте-шоу "Чи можу я прийти до вас додому?", де знімальна група відвідує людей, які пропустили останній автобус, і знімає їхні будинки в обмін на оплату проїзду. Натіко та Акане володіють будинком із сімома квартирами, самі мешкають у чотирьох, а решту здають в оренду, заробляючи понад 400 000 єн щомісячно. Крім того, вони отримують пенсію, що залишив їм батько.

Будинок виглядає занедбаним: вітальня заповнена коробками, книгами, консервами та сумками для покупок, а кухня переповнена продуктами та посудом, деякі прилади зламані. Двері спальні відчиняються лише частково через безлад.

Мати та донька впустили знімальну групу японського телебачення у свій будинок, завалений сміттям Фото: З відкритих джерел

"Ми купуємо те, що нам подобається, але ніколи не використовуємо це вчасно, тому все накопичується. Коли починаємо прибирати, надто втомлюємося і здаємося", — пояснює Натіко.

За словами Акане, до смерті батька їхнє життя було благополучним. Зокрема, сім’я подорожувала, насолоджувалася хорошою їжею та товарами, мала домашнього собаку і допомогу покоївки. Однак після втрати батька брат та сестра переїхали, залишивши лише матір і доньку.

Кухня жінок з Токіо, які живуть у занедбаному будинку Фото: З відкритих джерел

"Не те щоб ми не хотіли змін, ми просто не знаємо, з чого почати", — каже Акане.

Також видання пише, що історія жінок викликала обговорення в соціальних мережах материкового Китаю. Один користувач написав: "Навіть без роботи чи кредитів люди все одно можуть жити жахливо". Інший додав: "Коли життя втрачає фокус, його легко поглинають дрібниці". Третій висловив надію, що вони звернуться по психологічну допомогу та знайдуть вихід із ситуації.

Нагадаємо, що британка Ребека прибирала сміття в графстві Дарем і несподівано знайшла гарнітуру з 1980-х років. Її знахідка викликала суперечки в мережі — чи не пов’язані ці навушники з однією з найгучніших подій ХХ століття.

Також Фокус писав, що польський блогер разом із супутницею показав купи сміття та забруднену стічними водами річку біля Тадж-Махала в Індії. Кадри з території відомої туристичної пам’ятки викликали жваву дискусію в соціальних мережах.