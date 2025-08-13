Имеют стабильный доход, но живут среди мусора: история одной семьи из Токио (фото)

83-летняя Натико Танака и ее 47-летняя дочь Аканэ из Токио много лет живут в заброшенном многоквартирном доме, хотя сдают остальные квартиры в аренду и имеют стабильный доход. Они часто заказывают доставку еды, пользуются общественными банями и стиральными машинами, но не могут навести порядок в собственном доме.

Related video

Как пишет издание MyNews, после смерти отца женщины остались одни и потеряли ориентир в жизни. Так, в августе они приняли участие в японском варьете-шоу "Могу ли я прийти к вам домой?", где съемочная группа посещает людей, которые пропустили последний автобус, и снимает их дома в обмен на оплату проезда. Натико и Акане владеют домом с семью квартирами, сами живут в четырех, а остальные сдают в аренду, зарабатывая более 400 000 иен ежемесячно. Кроме того, они получают пенсию, которую оставил им отец.

Дом выглядит заброшенным: гостиная заполнена коробками, книгами, консервами и сумками для покупок, а кухня переполнена продуктами и посудой, некоторые приборы сломаны. Дверь спальни открывается лишь частично из-за беспорядка.

Мать и дочь впустили съемочную группу японского телевидения в свой дом, заваленный мусором Фото: Из открытых источников

"Мы покупаем то, что нам нравится, но никогда не используем это вовремя, поэтому все накапливается. Когда начинаем убирать, слишком устаем и сдаемся", — объясняет Натико.

По словам Акане, до смерти отца их жизнь была благополучной. В частности, семья путешествовала, наслаждалась хорошей едой и товарами, имела домашнюю собаку и помощь горничной. Однако после потери отца брат и сестра переехали, оставив только мать и дочь.

Кухня женщин из Токио, которые живут в заброшенном доме Фото: Из открытых источников

"Не то чтобы мы не хотели перемен, мы просто не знаем, с чего начать", — говорит Акане.

Также издание пишет, что история женщин вызвала обсуждение в социальных сетях материкового Китая. Один пользователь написал: "Даже без работы или кредитов люди все равно могут жить ужасно". Другой добавил: "Когда жизнь теряет фокус, её легко поглощают мелочи". Третий выразил надежду, что они обратятся за психологической помощью и найдут выход из ситуации.

Напомним, что британка Ребекка убирала мусор в графстве Дарем и неожиданно нашла гарнитуру из 1980-х годов. Ее находка вызвала споры в сети — не связаны ли эти наушники с одним из самых громких событий ХХ века.

Также Фокус писал, что польский блогер вместе со спутницей показал кучи мусора и загрязненную сточными водами реку возле Тадж-Махала в Индии. Кадры с территории известной туристической достопримечательности вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях.