"Исключительная возможность": в Британии продают сгоревший дом без крыши за более чем $600 тысяч (фото)

В Великобритании пользователи соцсетей массово высмеяли объявление о продаже четырехкомнатного дома стоимостью более 600 тысяч долларов, который фактически превратился в руины. Несмотря на катастрофическое состояние объекта, агенты по недвижимости называют его "исключительной возможностью" и отмечают перспективность участка.

Как сообщает издание Daily Mail, на британском портале недвижимости Rightmove появилось объявление о продаже старинного коттеджа Святого Джона, расположенного в деревне Мортимер-Коммон в графстве Беркшир. Объект выставили на рынок за 475 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 603 тысячам долларов США, несмотря на его почти полное разрушение.

Агенты по недвижимости описывают дом как расположенный в "желанном и хорошо известном месте". До разрушений это был просторный семейный особняк с четырьмя спальнями, отдельными гостиной и столовой, кухней и двойным гаражом. Дом стоит на большом зеленом участке площадью около 0,29 акра, непосредственно напротив исторической церкви и недалеко от местных магазинов, кафе, пабов, школ и железнодорожной станции Мортимер.

Впрочем, состояние недвижимости шокировало потенциальных покупателей. Сейчас здание выглядит как обгоревший каркас: у него нет крыши, верхний этаж обвалился, а обломки кирпича разбросаны по всей территории. На фото из объявления видны лишь остатки наружных стен, дымоходов и стропил, находящихся в аварийном состоянии.

Объявление о продаже разрушенного коттеджа за $600 тысяч вызвало волну саркастических комментариев в соцсетях. Фото: Daily Mail

Из-за серьезных рисков для безопасности любой осмотр изнутри запрещен. Потенциальным покупателям разрешен только внешний осмотр и то по предварительной записи.

Несмотря на это, местный агент по недвижимости Дэвид Клифф заявил, что объект имеет "фантастический потенциал для создания дома мечты", при условии получения необходимых разрешений. В объявлении его также называют "исключительной возможностью для реконструкции" или даже для строительства нового жилья или небольшого жилого комплекса.

Интересно, что сначала недвижимость оценили в 600 тысяч фунтов стерлингов — примерно 762 тысячи долларов США, однако впоследствии цену снизили почти на 20%. Последний раз дом продавался в 2023 году за 421 500 фунтов, что составляет около 535 тысяч долларов, и на тот момент здание еще находилось в значительно лучшем состоянии.

Дополнительное удивление вызвало наличие энергетического сертификата с рейтингом EPC "F", что является второй худшей категорией. В описании указано, что сертификат был выдан еще до инцидентов, которые привели к масштабным повреждениям здания.

Пользователи Reddit в сообществе Spotted on Rightmove активно комментировали объявление. Одни шутили, что "крыша выглядит немного протекающей", другие иронизировали, можно ли считать помещение спальней без крыши над головой. Звучали и саркастические замечания о том, что для ремонта "нужно лишь немного краски, клейкой ленты и несколько стен".

В Беркшире продают дом, от которого остался лишь каркас, но с дорогим ценником и "большим потенциалом". Фото: Daily Mail

По информации из объявления и комментариев местных жителей, дом получил серьёзные повреждения после штормов, а впоследствии — пожара в сентябре. Один из жителей района утверждает, что здание длительное время стояло заброшенным, после чего частично обвалилась крыша, а затем пожар окончательно разрушил значительную часть конструкции.

Известно также, что в 2024 году было согласовано разрешение на перепланировку двойного гаража в жилое помещение с последующим объединением его с основным зданием. В то же время застройщик, который подавал заявку, незадолго до пожара оказался под судебным разбирательством в Высоком суде, а впоследствии его компания была передана ликвидаторам из-за долгов.

Несмотря на волну насмешек в интернете, некоторые комментаторы признают, что реальная ценность объекта заключается прежде всего в земле и локации. Впрочем, даже с такой оговоркой продажу полуразрушенного дома за более чем 600 тысяч долларов многие считают показательным примером абсурдов современного рынка недвижимости.

