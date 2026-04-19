Женщина ежедневно вела дневник более 40 лет: она поделилась неожиданным откровением (видео)

Жительница США Аманда Клоуз более 40 лет вела записи в дневнике, накопив кипы записных книжек. Она говорит, что решила перечитать заметки и пришла к непредсказуемому открытию для себя.

Женщина говорит, что за 42 года тщательного прописывания событий в жизни, она увидела изменения во взглядах на жизнь, ценности и людей. Об этом она рассказала влоге в Youtube.

Ролик Аманды стал популярным — набрал за два месяца более 600 тыс. просмотров на всех ее платформах. Бывшая 54-летняя работница издательской сферы говорит, что делает заметки в дневник с 1985 года.

По ее словам, в эпоху бесконечного листания ленты и искусственного интеллекта люди стремятся к "аналоговым привычкам, которые вырывают нас из ежедневной рутины". Поэтому советует задуматься над пользой ведения дневника — привычки, которую она называет "самой стабильной в своей жизни".

Відео дня

"Когда я пишу, то чувствую себя более спокойной, более собранной. Думаю, люди откликнулись на годы моей практики, почувствовав, что я имею определенный авторитет в этой теме", — говорит Клоуз в комментарии Newsweek.

Американка говорит, что записи помогли ей пройти через "важные решения, сложные времена, разрывы отношений и все остальное, что подбрасывала жизнь". Дневник, говорит она, успокаивает, приносит ясность и превращает обычные моменты в нечто значимое.

Дневники госпожи Клоуз из разных времен жизни Фото: newsweek

"Сохранение воспоминаний имеет в себе определенную магию. Письмо умеет превращать обыденное в необычное", — говорит госпожа Клоуз, вспоминая, как она часто читала дневники покойной бабушки и чувствовала, как "будто снова говорит с ней".

Американка вела записи во время крупных мировых событий, в частности 11 сентября 2001 года, когда жила в Европе. Хотя она была далеко от Нью-Йорка, письмо помогло пережить шок и скорбь. Оглядываясь на десятилетия записей, госпожа Аманда часто удивляется, насколько "иначе когда-то воспринимала определенные ситуации".

"Это дает нам повод отключиться, переосмыслить все и начать снова. Это самый весомый противовес безжалостному бесконечному скроллингу нашей цифровой жизни", — добавляет женщина, говоря, что завершение одной записной книжки и переход на новую дает "силу опоры" двигаться дальше.

Советы для начинающих: что стоит писать в дневнике

Американка советует видеть в дневнике не дорогую бумагу или грандиозные откровения, а об умении замечать настоящий момент и закрепляться в нем. Тогда как письмо заставляет "присутствовать здесь и сейчас и обращать внимание на мелочи".

Она советует начинать с малого: написать о цветах с рынка, птице за окном или что-нибудь другое, что пришло в голову. Также для дневника не нужна идеальная эстетика, советует искать простой блокнот и купить два дневника — один письменный, другой для рисунков.

"Одна из лучших вещей в письменном дневнике — ты никогда не один. У тебя есть спутник в любое время жизни", — говорит американка.

Неожиданная популярность стала для 54-летней женщины стала приятной радостью. Она считает, что интерес к ее истории отражает более широкий культурный момент: люди переутомились от бесконечного скроллинга и ИИ и стремятся вернуться к занятиям вне экрана.

Теперь госпожа Клоуз почувствовала новую уверенность в желании исследовать сочетание искусства и письма и поощрять других начать. Она говорит, что "еще не поздно" начать, даже в солидном возрасте, ведь впереди еще достаточно "чистых страниц и много пространства для любопытства", которое может вдохновить на более творческую жизнь.

