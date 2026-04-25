Мама тоже смеялась: малыш взорвал сеть "заразительным" хохотом с каждой реплики папы (видео)
Британские супруги с сыном ехали на машине, когда папа обратился к малышу. Тот начал громко смеяться с каждого слова отца, чем развеселил пользователей сети.
На все попытки мужчины остановить реакцию сына, тот еще сильнее продолжал заливаться смехом от обращения папы. Ролик с этим курьезом опубликовал популярный развлекательный канал ViralHog в Youtube.
Короткий ролик в сети собрал почти 28 тысяч просмотров. На кадрах видно, что папа пытается обратиться к малышу, но тот реагирует каждый раз смехом на попытки папы поговорить.
Мама малого, которая держала на руках ребенка, тоже не сдерживала смеха. В конце коротко видео видно, что малыш не перестал улыбаться и смеяться вместе со своими родителями.
Из описания к ролику известно, что он был снят в июне 2024 года. Также известно о локации, где был снято смешное видео — это британский город Йорк.
Реакция пользователей
В комментариях к популярному видео, юзеры тоже подтвердили, что не смогли сдержать смеха от поведения малыша. Наибольшего одобрения получили такие реплики:
- "Счастливая семья";
- "Ничто не сравнится в мире со смехом малыша!";
- "Какой чудесный малыш!";
- "Ха-ха-ха!".
